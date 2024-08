Fernando e Sorocaba levam Churrasco On Fire para festival em SP

A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba voltam ao Festival Interlagos pelo terceiro ano consecutivo com o Churrasco On Fire, um evento que combina música, gastronomia e experiências únicas. O evento será no dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais, a partir das 14h horas.

O Churrasco On Fire Será uma tarde de celebração e experiências com open churras premium para toda a família, com atividades para todas as idades, garantindo diversão e grandes memórias. Os Ingressos estão disponíveis no site oficial do Festival Interlagos.

“Estamos muito animados em retornar ao Festival Interlagos com o Churrasco On Fire! É uma oportunidade única de reunir nossos fãs em uma celebração incrível, cheia de boa música e um open churras premium. Esperamos que todos aproveitem ao máximo essa experiência especial”, conta Fernando.

O público presente no Churrasco On Fire irá desfrutar de um open churras premium. O Team On Fire, composto por churrasqueiros renomados, apresentará uma seleção de cortes premium como picanha, costela, brisket, ancho, hambúrgueres, além de uma variedade de acompanhamentos que vão desde pão de alho e farofa até massas. Para adoçar o paladar, a sobremesa destaque será a famosa panqueca de doce de leite.

A dupla Fernando e Sorocaba preparou a máquina do churrasco, uma carreta gourmet de mais de 22 metros de comprimento, desenvolvida exclusivamente para o evento. Durante o show, a máquina transformou-se em um palco, onde Sorocaba aparece em cima de surpresa para uma performance única. As surpresas não param por aí, durante o show, Fernando irá preparar o seu famoso arroz carreteiro em cima do palco.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, o Churrasco On Fire em Interlagos contará com um palco em formato de T e uma ampla plataforma, oferecendo uma imersão completa para o público. A estrutura do evento será imponente, com um palco de grande dimensão, painéis de LED e cenografia interativa.

“Participar do Churrasco On Fire é sempre uma alegria para nós. Este ano, preparamos muitas surpresas para tornar a noite inesquecível. Queremos que o público viva momentos únicos e se sinta parte dessa grande festa que é o Churrasco On Fire no Festival Interlagos”, resume Sorocaba.

Fernando e Sorocaba celebram o sucesso de ‘Churrasco On Fire’

O Churrasco On Fire, maior evento gastronômico em público do Brasil, desenvolvido pela dupla Fernando e Sorocaba, tem inúmeros motivos para comemorar. No primeiro semestre de 2024, a label realizou 13 edições recebendo mais de 35 mil pessoas. Foram consumidos mais de 20 mil quilos de proteínas e servidos mais de 25 mil hambúrgueres. Esses números só reafirmam o evento como uma das maiores celebrações gastronômicas do Brasil.

O grande diferencial do Churrasco On Fire, se destaca por ocorrer sempre à tarde em um espaço estrategicamente escolhido, proporcionando aos participantes uma experiência completa durante o período mais agradável do dia. O evento oferece um famoso open churrasco premium e um show de três horas com a dupla Fernando e Sorocaba, garantindo entretenimento e gastronomia de alta qualidade.

Eventos de grande porte, como o Churrasco On Fire, desempenham um papel crucial na economia local: eles atraem um grande número de visitantes, gerando um aumento significativo na demanda por serviços de hospedagem, alimentação, transporte e comércio. Em cada edição deste evento, uma média de 350 a 400 pessoas atuam em sua operação, abrangendo diversas funções essenciais para o seu sucesso.

A realização de bons eventos não apenas para celebrar a cultura e o entretenimento, mas também desempenha um papel fundamental no estímulo econômico e no fortalecimento das economias locais, promovendo o desenvolvimento sustentável e a prosperidade regional.

Em algumas cidades, Fernando e Sorocaba surpreenderam o público ao entrar no palco dirigindo uma F-150, reforçando a parceria com a marca de automóveis Ford, da qual são embaixadores.

Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, expressa a importância desta parceria: “Para nós, a associação com a dupla Fernando e Sorocaba e com a Lable Churrasco On Fire, representa um passo importante na nossa estratégia de relacionamento com todos os públicos e territórios que temos sinergia”