Ana Castela lança ‘Menino do Laço Comprido’ em homenagem ao primo 

Nesta sexta-feira (2), Ana Castela lançou mais uma música do projeto Herança Boiadeira, novo DVD gravado em Londrina. A faixa inédita, Menino do Laço Comprido, já está disponível em todas as plataformas digitais.

O lançamento conta com composição da própria cantora ao lado dos amigos, Mateus Felix, Leo Souzza, Julya Delfino, Maryana Delfino e Thiago Marcelo. Vale destacar que Menino do Laço Comprido é inspirada no primo, que passou a infância e adolescência com Ana na fazenda e também nos rodeios.

“Escrevi essa música para meu primo que sempre foi meu parceiro na fazenda, vivemos muitas histórias ao longo da vida, ele laçava e por isso o nome da canção, espero que outras pessoas também possam se sentir homenageadas”, revelou a cantora.

Resgatar as raízes e manter a herança de sua vida, é com esse sentimento que a boiadeira reuniu nomes consagrados da música sertaneja para cantarem grandes sucessos que fizeram parte da sua vida e de toda a família. Eduardo Costa, Gino & Geno, Rio Negro & Solimões, Perla Paraguaia, Jayne, Paula Fernandes, Mato Grosso & Mathias, Trio Parada Dura, Gian & Giovani e Léo & Raphael foram as participações presentes no novo projeto.

Nattan lança o single ‘Pega Cabuloso’, em parceria com Ana Castela

o cantor Nattan, fenômeno da música nordestina, lançou o single Pega Cabuloso, que conta com a participação especial de Ana Castela. A faixa, a primeira a ser anunciada de seu novo DVD Estilo Nattanzinho que estreia no dia 25 de julho, já está disponível nas plataformas digitais pela Believe.

Pega Cabuloso fala sobre aquele relacionamento que mesmo passando raiva, não dá para ficar separado da outra pessoa. A canção chega acompanhada de um videoclipe, que também já dá um gostinho do que os fãs podem esperar do DVD.

O DVD Estilo Nattanzinho foi gravado no Vila JK, em São Paulo, no dia 1° de maio, e além de Ana Castela, contou ainda com outras participações especiais, incluindo Luan Santana, MC Daniel, Melody e Grupo Deixa Falar. Ao longo da noite, foram gravadas 12 músicas inéditas que traduzem o DNA artístico do cantor – considerado um dos principais expoentes de uma nova geração de artistas populares.

“Essa faixa ficou incrível e tenho certeza que o público vai curtir. Foi muito bom poder dividir com a Ana Castela essa música, ela tem uma voz especial e uma energia que combinou muito. Não vejo a hora de lançar o DVD”, comenta Nattan.

