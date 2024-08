Anitta e The Weeknd podem lançar música juntos

Nesta sexta-feira (2), surgiram rumores de uma possível parceria entre The Weeknd e Anitta após a descoberta do registro de uma composição no site American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) no qual aparecem os nomes dos artistas.

No documento viralizado, é possível saber que a faixa ganhou o nome de São Paulo. Além de Anitta, também estão no registro, Tatiana dos Santos Lourenço, a funkeira Tati Quebra Barraco, e Everton Ramos de Araujo, nome de batismo de DJ Cabide.

Vale lembrar que The Weeknd fará apresentação única na capital paulista no próximo dia 7 de setembro. O show acontece no Estádio do Morumbi.

A procura pelos ingressos foi simplesmente monumental. De acordo com a assessoria da empresa, impressionantes 420 mil pessoas se alinharam em filas digitais para garantir um lugar no show, evidenciando a imensa popularidade de The Weeknd no Brasil.

Para se ter uma ideia da magnitude da demanda, o estádio Morumbis, com capacidade para 66.795 pessoas, poderia ser lotado mais de seis vezes com o volume de interessados.

Com 65 mil ingressos vendidos, a apresentação promete ser um evento histórico para os fãs. Os preços variaram entre R$ 245,00, para os lugares na arquibancada, e R$ 850,00, para as cadeiras superiores.

Anitta brinca com semelhança com sobrinha: “É minha cópia”

Na última terça-feira (30), Anitta revelou que passaria alguns dias com a sobrinha, Letícia de 11 anos, em Portugal. A cantora se apresentará no país nos próximos dias.

“Enfim, estou indo para Portugal, vou ficar com a minha sobrinha e fazer um show inesquecível”, disse.

“A criança é a minha cópia! A Letícia sou eu!. Eu fico imaginando se não tivesse descoberto que eu sou irmã dele, do jeito mágico que foi, eles iam, para sempre, ficar imaginando a quem essa criança puxou, com essa dúvida.”, afirmou.

Vale lembrar que ela soube em 2019 que poderia ter mais um irmão e resolveu fazer um teste de DNA. Felipe Terra teve a paternidade do pai da artista confirmada.

O militar incluiu em 2022 o nome de Mauro Machado em sua certidão de nascimento. Ele compartilhou a mudança em seu Instagram logo que deixou o cartório no Rio de Janeiro.

Vale destacar que além de Felipe, Anitta também é irmã de Renan Machado, filho de Miriam Macedo, mãe da artista.

Ela se apresentará no Festival Sudoeste, no dia 9 de agosto. O evento acontece entre os dia 7 e 10 de agosto em Portugal. Martin Garrix e Matuê também estão no line-up.