Taylor Swift adiciona novos atos de abertura à turnê Wembley Eras

Taylor Swift acaba de aumentar ainda mais a expectativa para seus shows da turnê Eras em Londres. Anunciado nesta quinta-feira (1º), a estrela pop confirmou que Raye, Suki Waterhouse, Maisie Peters, Holly Humberstone e Sofia Isella se juntarão à programação, cada uma abrindo um dos shows da cantora no icônico Estádio de Wembley no final deste mês.

Swift revelou a novidade através de seu Instagram Stories na segunda-feira (5 de agosto). “Só queria contar a vocês sobre algo que está por vir e que me deixou muito animada: estamos adicionando 5 artistas incríveis aos nossos 5 shows em Wembley, que vão acontecer logo antes do @paramore!!” escreveu Swift. “Eu os convidei para tocar nesta turnê porque eu amo a música deles e acho que eles vão arrasar no Estádio de Wembley!! Vá conferir a música deles se você ainda não foi. Serão 5 noites divertidas!!!“

Essa série de shows ocorrerá de 15 a 17, 19 e 20 de agosto, aproximadamente dois meses após Taylor levar sua aclamada turnê Eras ao enorme estádio londrino por três noites em junho. Naquela ocasião, os artistas Mette, Griff e Benson Boone abriram os shows, enquanto Paramore tem sido um nome constante na perna europeia da vencedora de 14 Grammys.

A adição de Suki Waterhouse, uma amiga próxima de Swift, ao lineup é particularmente emocionante. Ela se apresentará no dia 17 de agosto e compartilhou sua animação no X (antigo Twitter): “É uma honra simplesmente existir ao mesmo tempo que @taylorswift, e muito menos ser uma abridora para ela na maior e melhor turnê de todos os tempos “, escreveu Waterhouse. “Um sonho que se tornou realidade do qual eu nunca quero acordar. Tocar no estádio de Wembley na minha cidade natal!!“

It feels like an honour to simply exist at the same time as @taylorswift, let alone be an opener for her on the biggest and best tour ever

A dream come true that I never want to wake up from. Playing at wembley stadium in my hometown!!

See you august 17th at THE ERAS TOUR pic.twitter.com/dSIYo6fqfm

— Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) August 5, 2024