Show de César Menotti e Fabiano é cancelado após acidente com ônibus

Na noite deste sábado (3), o aguardado show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que aconteceria em Castelo, no Espírito Santo, foi cancelado devido a um grave acidente envolvendo o ônibus da equipe. A assessoria da dupla confirmou a informação por meio de uma nota oficial, e felizmente, não houve feridos.

O acidente ocorreu durante a manhã, na BR-262, entre as cidades de Barão de Cocais e Rio Casca, na Zona da Mata Mineira. Segundo relatos da rádio Itatiaia, a empresa Transpes Transportes Pesados Minas, responsável por uma das carretas envolvidas no incidente, informou que o veículo estava transportando carga excedente e seguia escoltado.

De acordo com a versão da empresa, ao se aproximarem de uma ponte na rodovia, o ônibus da dupla respeitou o bloqueio e aguardou no acostamento. No entanto, outra carreta não seguiu as ordens de trânsito, desviou do ônibus e colidiu frontalmente com o caminhão da Transpes.

Confira a nota da assessoria da equipe de César Menotti e Fabiano

“Na manhã de hoje, 03/08, o ônibus da dupla César Menotti & Fabiano se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Rio da Casca/MG, a causa ainda será apurada. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem inclusive, César Menotti que viajava junto com a equipe.

Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve.

Agradecemos a compreensão e carinho de todos”.

César Menotti fotografado fora do ônibus

O cantor César Menotti foi fotografado de pé, fora do veículo, após o acidente. Gabriela Menotti, esposa de Fabiano, se pronunciou. “Foi um grande livramento, está todo mundo bem, toda a equipe. Graças à bondade de Deus”, disse nos stories do Instagram.