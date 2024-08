Tones and I lança ‘Beautifully Ordinary’ seu aguardado 2º álbum da carreira

A cantora e compositora australiana Tones And I lançou na última semana o seu aguardado segundo álbum, Beautifully Ordinary, que já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, via Elektra Records.

Co-produzido pela cantora e apresentando-a como única compositora em quase todas as músicas, o Beautifully Ordinary captura sua evolução artística e crescimento pessoal, misturando seu estilo vocal distinto com narrativa vulnerável.

Com 16 faixas, a narrativa de Beautifully Ordinary foi introduzida no início deste ano com o lançamento dos singles Dance With Me,Wonderful, I Get High e Dreaming.

Retorno de Tones and I iniciou com o single ‘Dance With Me’

A cantora e compositora Tones And I anunciou no dia 21 de junho o seu tão aguardado novo álbum, Beautifully Ordinary, que chegou às plataformas digitais pela Warner Music, via Elektra Records, no dia 2 de agosto. A artista compartilha também Dance With Me, inédita faixa pop do próximo projeto.

Beautifully Ordinary segue o aclamado projeto Welcome To The Madhouse, o disco de estreia de Tones And I, que estreou em primeiro lugar na Australian Albums Chart em 2021, e é inspirado em experiências de vida da cantora.

“Nunca houve um tema ou tom que eu aspirasse. Cada música é uma história diferente, pensada para seu próprio momento. Algumas músicas foram inspiradas na mesma experiência de vida, mas através de uma perspectiva diferente”, conta Tones And I.

Sobre Welcome to the Mad, o álbum de estreia de Tones and I

Welcome to the Madhouse é o álbum de estreia da cantora australiana Tones and I, lançado em 2021, que apresenta uma mistura cativante de gêneros, incluindo pop, indie e elementos eletrônicos. O álbum contém 20 músicas na versão deluxe.

Além do sucesso global Dance Monkey, que projetou a artista para o mainstream, outras faixas notáveis incluem Cloudy Day, Fly Away e Won’t Sleep.

Ouça: