Sam Smith celebra 10 anos de álbum de estreia com edição especial

Nesta sexta-feira (2), Sam Smith comemora uma década desde sua estreia multi-platina ‘In the Lonely Hour’ com uma versão totalmente nova de seu single 7x Platinum ‘I’m Not The Only One com Alicia Keys. A edição de aniversário inclui as músicas originais do álbum com uma versão regravada de Stay With Me, a nova faixa exclusiva Little Sailor, versões ao vivo de inúmeras músicas e colaborações com Mary J. Blige, A$AP Rocky e John Legend

Ao longo de 2024, Sam organizou alguns momentos excepcionais para comemorar o 10º aniversário, incluindo uma festa muito especial do Pride 2024 no icônico Julius’ Bar, o bar gay mais antigo da cidade de Nova York. Sam e Alicia Keys impressionaram os convidados pela primeira vez com sua performance de I’m Not The Only One, apresentada pela ícone drag Lady Bunny e atraindo uma multidão de fãs e amigos famosos, incluindo Kim Petras, Dylan Mulvaney, Christian Cowan, Ella Snyder e Nick Champa. Gravado no estúdio de Alicia no dia seguinte, I’m Not The Only One com Sam e Alicia será o single da edição de aniversário.

“Revisitar o início da minha carreira tem sido a experiência mais incrível. Sempre terei muito orgulho de ‘In The Lonely Hour’, porque foi meu primeiro passo na música. Agora ouço o álbum novamente e sinto gosto de ver fotos antigas, uma mistura de emoções, mas adoro o álbum e ainda gosto muito de cantar essas músicas. Esse álbum é escrito sobre um período de amor não correspondido em minha vida. ter trabalhado com Alicia, que é incrivelmente talentosa e tem uma alma linda, para reimaginar uma faixa tão especial e comemorar uma década de In The Lonely Hour.”, afirmou Sam Smith.

“ADOREI trabalhar nisso com Sam! e para um momento tão especial! Está em nossas listas de desejos. A atmosfera era super íntima. Gravamos no meu estúdio em Nova York. Meu filho Egypt tocou alguns tons para Sam e meu filho, Genesis estava contando piadas o tempo todo. Música pura, cantando juntos na sala enquanto eu tocava piano.”, disse Alicia Keys.

Lançado em 2014, In the Lonely Hour marcou a estreia de Sam na indústria musical e o primeiro de muitos marcos e sucessos globais que ele alcançaria ao longo de sua notável carreira. O álbum 6x Platinum, vencedor do Grammy e certificado pela RIAA, tornou-se o álbum de estreia mais vendido da década. O álbum traz os super sucessos Stay with Me (certificado Diamante pela RIAA em 2020), I’m Not the Only One (7x Platina), Lay Me Down (5x Platina) e as faixas Money on My Mind e Like I Can, certificado Platina.

Vale lembrar que Sam se apresentará no primeiro BBC Proms no Royal Albert Hall ao lado da BBC Concert Orchestra. Ele tem trabalhado em uma colaboração exclusiva com Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood para marcar esta noite notável.

Sam também é apresentador da “The Pink House”, uma nova marca global que ele criou inspirada na casa onde cresceram. Sob o teto da “The Pink House” eles estão criando uma fundação de caridade destinada a fornecer apoio às pessoas da comunidade LGBTQIA+. Além disso, eles lançaram vários episódios de seu podcast, cada um dos quais mostra Sam sentado com um elenco de amigos e ícones da cultura queer, incluindo Elliot Page, Laverne Cox e Gloria Estefan.

Vale destacar que todas as versões da edição comemorativa incluirão as 10 músicas originais do álbum, além de uma nova faixa exclusiva Little Sailor. Um total de 25 faixas aparecerão no conjunto de 4 LPs da The Collector’s Edition e no CD duplo padrão, incluindo versões ao vivo das músicas originais do álbum.

