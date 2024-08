ABBA: clássico ‘Waterloo’ ganha edição em vinil single picture disc 

De acordo com o site Vinews, um dos maiores grupos da música pop de todos os tempos, o ABBA está lançando uma nova coleção de produtos de vinil para comemorar o 50º aniversário do segundo álbum de estúdio da banda, Waterloo.

Agora, o vinil single Waterloo ganha uma edição especial em picture disc que já está disponível no Brasil pela Umusic Store pelo valor de R$ 179,90. O disco ainda conta com outra faixa, Watch Out.

Waterloo é uma composição de Benny Andersson e Björn Ulvaeus, com a letra escrita por Stikkan Anderson. É o primeiro single do segundo álbum de mesmo nome do grupo, e o primeiro pelo selo Atlantic Records nos Estados Unidos. Esta também foi a primeira faixa a ser creditada ao ABBA.

O título e a letra fazem referência à Batalha de Waterloo de 1815 e usam-na como uma metáfora para um relacionamento romântico. A versão sueca do single foi acompanhada pela versão sueca de Honey, Honey, enquanto a versão em inglês trazia Watch Out no lado B.

Em 1974, depois de vencer a 14ª edição do Melodifestivalen, Waterloo representou a Suécia na 19ª edição do Eurovision Song Contest realizado em Brighton, vencendo o concurso e iniciando o caminho do ABBA para a fama mundial. Ele liderou as paradas em vários países e alcançou o TOP 10 nos Estados Unidos.

Em 2005, na competição do quinquagésimo aniversário da Eurovisão Parabéns: 50 anos do Festival Eurovisão da Canção, Waterloo foi escolhida como a melhor música da história do concurso.

ABBA levará show de avatares ‘Voyage’ para Las Vegas

O lendário grupo sueco ABBA, um dos maiores grupos da música pop em todos os tempos, está prestes a fechar um acordo multi-milionário para levar o show ABBA Voyage para Las Vegas (EUA).

A imprensa internacional reporta que os representes legais do ABBA estão trabalhando com o Resorts World para que a estrutura do ABBA Voyage, hoje sediada em Londres, seja construída sob medida na Cidade das Apostas.

“O ABBA está secretamente em negociações há algum tempo para conseguir um acordo em Las Vegas”, disse uma fonte ligada ao jornal Daily Star.

“A música do ABBA é muito apreciada nos EUA”, continuou a fonte. “E o ponto de venda único dos avatares faz com que seja mais do que um show do ABBA, já que o espetacular é algo que pode impressionar o público.”

Nâo é a primeira vez em que se fala de um show dos avatares do ABBA em Las Vegas: casas como MGM Resorts, Caesars Palace e o já citado Resorts World travaram uma batalha para sediar o show digital do grupo formado por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus e Anni-Frid Lyngstad.

Tudo indicada que o Resorts World ganhou essa batalha, que pode render até 1 bilhão de libras (cerca de R$ 6,3 bilhões no câmbio atual) ao ABBA.

“Os planos no momento estão centrados em uma estreia sugerida para 2024, que coincidiria com o 50º aniversário de sua vitória no (festival) Eurovision e o lançamento do (single) Waterloo”, concluiu a fonte do Daily Star.

Confira o conteúdo completo de Waterloo em vinil single picture disc:

Lado A

Waterloo

Lado B

Watch Out