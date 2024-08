Circuito Cine Curta leva magia do cinema para salas de aula no Rio de Janeiro - (crédito: TMJBrazil)

O projeto socioeducativo Circuito Cine Curta, que chega em sua 11ª edição, vai beneficiar este ano cerca de 3,7 mil crianças e jovens, de 6 a 15 anos, da rede pública de ensino, de cinco bairros do Rio de Janeiro: Catete, Madureira, Tijuca, Leblon e Barra da Tijuca.

A nova edição, que será realizada entre 12 e 30 de agosto, contará com a participação de seis escolas públicas, com a exibição de 12 filmes de várias regiões do Brasil, nos quais o enfoque está na riqueza da história e cultura do nosso país.

Para a programação desta edição foram selecionados filmes premiados em festivais nacionais e internacionais, como os curtas de animação Lé Com Cré, de Cassandra Reis; As Aventuras de Pety, de Anahí Borges; A História dos Meninos que Andavam De Noite, de Flávio Barone; Guri, de Adriano Monteiro; Dela, de Bernard Attal, A Aventura da Primeira Bicicleta, de Carlos Henrique da Costa; Lily´s Hair, de Raphael Gustavo da Silva; O Véu de Amani, de Renata Diniz; O Celaticomus, de Marcelo Tannure; Kunumi, o Raio Nativo, de Mauro D’Addio; Como Fazer Açaí, de Rita de Cácia Oenning da Silva; e O Homem Que Virou Meme, de João Rabello.

O projeto, que teve início em 2010, já levou a magia do cinema para a sala de aula de 144 mil alunos, em 972 sessões, de 230 escolas da rede pública de 71 bairros cariocas.

A curadoria do Circuito Cine Curta seleciona os filmes de acordo com o potencial pedagógico das obras, a adequação de suas respectivas temáticas ao universo infanto-juvenil e busca explorar a diversidade das regiões representadas. Além das exibições dos curtas-metragens, os alunos das escolas participantes são estimulados pelos professores e coordenadores a desenvolverem trabalhos sobre os filmes a que assistiram.

“O principal objetivo do projeto é utilizar o cinema como uma ferramenta pedagógica, contribuindo para que os alunos tenham maior facilidade de assimilar conhecimento nas disciplinas tradicionais, além de incentivar a formação de novos públicos com capacidade crítica”, afirma atriz e produtora cultural Juliana Teixeira, que também é responsável pela curadoria dos filmes, juntamente com a cineasta e professora Isabel Veiga. A equipe ainda conta com a consultoria pedagógica de Alessandra Matos.

O Circuito Cine Curta cria e desenvolve três apostilas com roteiros pedagógicos, conforme a programação dos filmes exibidos e correspondentes aos segmentos: Ensino Fundamental I (1º e 2º ano), Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano) e Ensino Fundamental III (6º ao 9º ano).

Um bom exemplo do envolvimento das escolas com a iniciativa são os resultados obtidos na edição do Circuito Cine Curta de 2020, que foi realizada em formato online, em razão da pandemia, na qual foram entregues pelos alunos mais de 250 trabalhos pedagógicos, como filmes, livros, trabalhos de artes visuais, músicas, vídeos, entre outros.

Circuito Cine Curta promove debate entre os alunos

Após cada uma das sessões, a equipe do Circuito Cine Curta promove um debate entre os alunos presentes, que participam do sorteio de camisetas e bonés e votam nos seus filmes favoritos.

Ao término do período das apresentações dos filmes, um grupo de curadores, formado por profissionais das Secretarias de Educação e Cultura do Município do Rio de Janeiro, se reúne para avaliar os melhores trabalhos. As três escolas melhores colocadas recebem um troféu pelo envolvimento, criatividade e participação no projeto.

Confira as sessões do Circuito Cine Curta:

12 e 13 de agosto (2ª e 3ªf) – CIEP Presidente Tancredo Neves (Catete)

15 e 16 de agosto (4ª e 5ªf) – E.M. Irmã Zélia (Madureira)

19 de agosto (2ªf) – CIEP Samuel Wainer (Tijuca)

21 e 22 de agosto (4ª e 5ªf) – E.M. Georg Pfisterer (Leblon)

21 e 22 de agosto (2ª e 3ªf) – E.M. General Euclydes de Figueiredo (Tijuca)

29 e 30 de agosto (5ª e 6ªf) – E.M. Golda Meir (Barra da Tijuca)