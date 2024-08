Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (7/8)

BOAS E MÁS PESSOAS.

Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção.

Diante da inocência infantil, de que maneira sábia o mundo adulto poderia agir para preparar as crianças a ingressarem na civilização sem ter de pagar o preço de perderem a confiança na humanidade?

Normalmente perdemos a inocência quando experimentamos na própria pele a ambiguidade dos sentimentos, e a traição daqueles que supostamente deveriam cuidar de nós, por sermos ingênuos, ou seja através de situações em que, além da inocência, perdemos também a confiança.

E sem confiar em que, apesar das ambiguidades da civilização, continuaria havendo boa vontade e cuidado nos milhares de boas pessoas existentes, que mundo estaríamos construindo? Boas e más pessoas encontraremos inevitavelmente ao longo da existência, porque todos nós somos também pessoas boas e más.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando você depende única e exclusivamente do que conseguir fazer com seus próprios recursos, sem ajuda de ninguém. A solidão desta parte do caminho há de servir para você reconhecer seu alcance.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A sensação de sua alma se sentir segura há de ter alguma utilidade prática, além do regozijo legítimo que isso oferece. Inúmeras pessoas se sentem inseguras e ansiosas, agora sua alma pode aliviar um pouco essa situação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Como sempre, haverá assuntos em que seria interessante você investir energia e tempo, enquanto haverá outros que, apesar de tentadores, seria sábio deixar de lado, definitivamente inclusive. Você decide.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É difícil abordar alguns temas com certas pessoas, mas é preciso atualizar as informações, porque de outra maneira cada uma delas seguirá em frente com seus convencimentos particulares e, no fim, haverá desentendimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome as atitudes que achar pertinentes para assegurar sua posição, mas reconheça que essa postura terá de ser modificada muito rapidamente, porque o mundo está de ponta-cabeça e nada pode ser considerado estável agora.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Parece tentador se lançar à ação desenfreada, em busca de consolidar sua posição, mas seria melhor tomar um tempo para refletir sobre a real necessidade desse movimento, porque pode ser tiro saindo pela culatra.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça suas reflexões com serenidade, ciente de que não há necessidade de se precipitar em nenhuma direção, mesmo que a tentação se apresente, porque as pessoas, seguras de si mesmas, ainda vão mudar de opinião.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Seguir a onda da maioria pareceria sensato, mas sua alma resiste, já que não concorda com tudo que está em andamento. Talvez seja melhor seguir a onda e aguardar pelo momento certo de apresentar suas discordâncias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O entendimento é muito bom, mas de nada servirá se você continuar fazendo algo diferente do que foi acordado e, ao contrário, as pessoas se sentirão melindradas e até traídas, e se voltarão contra você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A vida é mágica, mas isso não significa que não se deva fazer nada para que os sonhos se tornem obras consumadas. Essa magia seria ilusória, porque a verdadeira se apoia em movimentos concretos e determinantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Permita que as pessoas tenham seus bons momentos, mesmo que você, tomando distância, se convença de elas estarem se iludindo, e que deveriam cair na real. A real está tão distorcida, que é melhor dar uma fugida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você não puder ajudar e facilitar intencionalmente, pelo menos se abstenha de atrapalhar, porque essa atitude é tentadora, dada a qualidade, ou a falta dessa, das pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho.