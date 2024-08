Polo G se une a Lil Durk na inédita faixa ‘We Uh Shoot’

O cantor Polo G lançou na última semana o inédito single colaborativo We Uh Shoot com participação de Lil Durk, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music, via Columbia Records.

A faixa fará parte do aguardado novo álbum de Polo, H.O.O.D. P.O.E.T., que será lançado na próxima sexta-feira (9).

Polo G, nativo de Chicago (EUA), revelou os detalhes de seu novo álbum H.O.O.D. P.O.E.T., um documentário musical com um lineup estelar de convidados, incluindo Glorilla, Lil Durk, Future, Offset, GHERBO, 42 Dugg, HUNXHO, The Kid Laroi e Fridayy.

H.O.O.D. P.O.E.T., é o projeto mais pessoal de Polo até agora. Com o acrônimo: He Overcame Obstacles During Pain Or Emotional Trauma, o álbum reflete tudo o que Polo enfrentou, lidando com os efeitos da saúde mental e trauma enquanto faz tudo o que pode para quebrar o ciclo e trabalhar nas complexidades da cura.

Em 2023 Polo G lançou o single ‘Barely Holdin’ On’

Após a estreia de Grown Man, com o DJ Marshmello, e No Time Wasted com Future, o rapper Polo G voltou em 2023 com o single Barely Holdin’ On, que está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

Barely Holdin’ On será acompanhada por um videoclipe e foi produzida por Southside, conhecido pelas parcerias com grandes nomes do rap internacional, como Future, Drake e Young Thug.

O novo single representa uma nova era do artista e alimenta rumores sobre a chegada de um quarto e novo álbum de Polo G.

Confira: