Colaboradora do pop mundial, The Blessed Madonna anuncia seu álbum de estreia ‘Godspeed’

Icônica colaboradora do pop mundial, a DJ e produtora The Blessed Madonna anunciou o lançamento de seu tão aguardado álbum de estreia, Godspeed, que estará disponível nas plataformas digitais pela Warner Music no dia 11 de outubro.

Composto por 24 faixas, incluindo os singles Mercy (com Jacob Lusk), Serotonin Moonbeams e o single TOP 20 do Reino Unido, Happier (com Clementine Douglas), Godspeed foi escrito ao longo de três anos e sua faixa-título antecede o lançamento.

Com uma estrelada lista de colaboradores – de megastars pop como Kylie Minogue a nomes consagrados nos EUA, como Jamie Principle e A-Trak, e artistas como Joy Anonymous, Danielle Ponder, Jacob Lusk e Joy Crookes – Godspeed explora eras e pontos de contato que fazem de The Blessed Madonna a artista de sucesso que ela é hoje.

The Blessed Madonna assinou remix de Jade, ex-Little Mix

Duas semanas após lançar seu debut solo, a cantora pop Jade recruta The Blessed Madonna para o remix de Angel Of My Dreams. A artista britânica enfim lançou seu single de estreia após a pausa do Little Mix, uma das maiores girl groups de todos os tempos.

Angel of My Dreams, que está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music e sendo um sucesso de público e crítica, é uma carta de amor e ódio à indústria musical. The Blessed Madonna é uma referência quando se trata das pistas de dança.

Tendo trabalhado com grandes artistas como Florence + The Machine e Ariana Grande, ficou conhecida pela nova geração por ser produtora executiva e principal parceira da cantora Dua Lipa em seu álbum de remixes Club Future Nostalgia, lançado em 2020.