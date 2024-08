Saweetie lança a inédita faixa ‘My Best’, segundo single de 2024

Após o sucesso da viciante NANi, que tomou conta da internet, a cantora Saweetie continua o ritmo com My Best, um hino sem remorso sobre saber o seu valor. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Records.

My Best, dirigido por WaterWippinEvan, é uma jornada visual do crescimento e da evolução de Saweetie e chega acompanhado de um clipe filmado na antiga escola da artista, que dá aos espectadores um lugar na primeira fila para suas próprias reflexões nostálgicas.

A faixa celebra a jornada da cantora enquanto presta homenagem às pessoas e lugares que foram fundamentais em sua ascensão.

Há quase dois anos, Saweetie lançava o álbum ‘The Single Life’

A cantora Saweetie lançou em novembro de 2022, o álbum The Single Life, uma coleção de seis faixas inéditas onde se destaca a faixa Don’t Say Nothin’ onde a artista solta a voz sem medo de ser honesta ao falar de relacionamentos que não deram certo. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Records, via ICY.

A linha de baixo do novo single fica evidente à medida que Saweetie solta a voz numa produção 1500 Or Nothing com compassos contundentes, altos e ousados. Sem medo de ser transparente, ela critica ex-namorados, mas também aceita as situações: “That’s what I get for kissin’ on these frogs. He got mad and told my business to the blogs” (em tradução livre: ‘isso é o que eu ganho por beijar esses sapos. Ele ficou bravo e contou o meu segredo para os blogs”).

Mais de Saweetie: cantora chegou a gravar um remix de ‘Confetti’ com o Little Mix

O grupo Little Mix anunciou no dia 21 de abril de 2021 um novo remix da faixa Confetti com a participação especial de Saweetie.

A faixa chegou às plataformas digitais no dia 30 de abril daquele ano.

“A notícia que todos vocês esperavam… nosso novo single, ‘Confetti’ em parceria com Saweetie, será lançado em 30/04”, disseram as cantoras do Little Mix em sua conta oficial no Instagram.

O remix de Confetti será o primeiro single do grupo como um trio. Jessy Nelson deixou o grupo em dezembro de 2020.

Saweetie: “Best Friend” alcançou 301 milhões de plays nas plataformas em abril de 2021

Em abril de 2021, a rapper Saweetie alcançou a marca de 301 milhões de plays totais, entre áudio e vídeo, pela faixa Best Friend. Essa marca no Brasil é uma crescente constante e até aquele momento ela acumularia mais de 6,3 milhões de plays.

Best Friend, lançada pela Warner Records e que conta com a participação especial de Doja Cat, foi o prelúdio da cantora para o álbum Pretty B8tch Music.

