Irmã de Deolane fica com bumbum atrofiado e faz procedimento; veja fotos

Dayanne Bezerra, influenciadora e irmã de Deolane Bezerra, recentemente revelou sua decepção com o formato de seu corpo após perder muitos quilos com a ajuda de um remédio popular entre as celebridades. Em um momento de vulnerabilidade, ela compartilhou nas redes sociais que seu bumbum havia atrofiado após o emagrecimento, o que a levou a adotar uma harmonização glútea para recuperar sua autoestima.

"Minha autoestima foi devolvida. Esse é o resultado da minha remodelação glútea", anunciou Dayanne ao postar fotos de antes e depois do procedimento. O desabafo veio após ela chorar ao perceber o impacto negativo da perda de peso em seu corpo. "Estou tão triste. Como a pessoa quer emagrecer para ficar bonita e fica feita. Eu estou feia", lamentou a influenciadora, expressando sua frustração com o resultado inicial.

A situação piorou quando ela foi informada por um médico que seu bumbum havia atrofiado. "O médico disse que minha bunda atrofiou. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele já me conhece, conhecia meu corpo, e me perguntou o que está acontecendo comigo", contou Dayanne, evidenciando a surpresa e tristeza com a mudança drástica em sua aparência.

A remodelação glútea, no entanto, trouxe resultados positivos e gerou uma onda de elogios nas redes sociais. Dayanne compartilhou um vídeo mostrando a transformação, recebendo comentários de apoio e admiração. "Que abundância", escreveu um seguidor, enquanto outro comentou: "Parabéns! Está ficando cada vez mais bonita." A jornada de Dayanne destaca os desafios e pressões enfrentados por influenciadores em relação à aparência e autoestima.