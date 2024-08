Diferente de campeão do BBB 24, Fernanda Bande renova com a Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma das maiores rivais de Davi Brito no BBB 24, a confeiteira Fernanda Bande, não levou o prêmio milionário do reality, mas conquistou uma "vitória a longo prazo" que o campeão não teve. Nesta quarta-feira (7), a Globo anunciou que renovou o contrato com a "loba", que agora é agenciada exclusivamente pela ViU, braço da emissora especializado em influenciadores. "Este é um momento muito especial na minha carreira. Há dez anos, entrava pela primeira vez na Globo como figurante, e hoje tenho o privilégio de realizar um sonho!", declarou Fernanda em comunicado à imprensa.

A confeiteira, conhecida pelos fãs como "loba", manifestou sua empolgação: "Estou ansiosa para começar essa nova jornada. Agradeço a todos pelo apoio constante e mal posso esperar para mostrar tudo o que vem por aí". Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Fernanda já fechou contratos publicitários com dez marcas e apresentou o programa "Na Cama com Pitanda" no Multishow. A Globo destacou em um post no Instagram o potencial comercial da ex-BBB, valorizando suas conquistas pós-reality.

Além de Fernanda, outras ex-BBBs também tiveram seus contratos renovados com a Globo. Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, e Giovanna Pitel, melhor amiga da "loba" no confinamento e parceira na apresentação do "Na Cama", continuam na emissora. Embora o programa do Multishow ainda não tenha sido renovado, a Globo reconhece o potencial comercial das duas ex-participantes e pretende explorá-lo em futuros projetos.

Por outro lado, Davi Brito, campeão do BBB 24, foi dispensado pela Globo no fim de julho, quando seu contrato venceu e não foi renovado. Apesar de ter alcançado 10 milhões de seguidores na reta final do reality, Davi não conseguiu transformar essa popularidade em oportunidades comerciais. Desde que deixou a casa, ele se envolveu em várias polêmicas, incluindo uma medida protetiva solicitada por Tamires Assis, que o acusou de ameaçá-la com uma arma durante uma videochamada. Davi negou a acusação, mas sua imagem ficou manchada, dificultando sua carreira pós-BBB.

