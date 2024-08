Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (10/8)

Pretensão despretensiosa.

Data estelar: Lua Vazia até 19h35, quando ingressa em Escorpião.

Nada pretendas durante os períodos de Lua Vazia e aproveitarás bem o tempo para relaxar e te despreocupar, conhecendo assim o regozijo que nunca encontrarias satisfazendo tuas pretensões.

Ao pretendermos, criamos tensões antecipadas para nos prepararmos para a ação pertinente, e isso é aceitável como parte do processo de objetivarmos nossos desejos e sonhos, porém, quando deixamos de equilibrar a existência com momentos despretensiosos, nos quais ficamos abertos ao que der e vier, e ocupamos o tempo inteiro com pretensões objetivas, nossa consciência se desgasta e com o tempo se traumatiza.

Aproveita então a Lua Vazia de hoje e todas as outras que acontecem a cada dois dias e meio, para atualizar a despreocupação despretensiosa que todo ser humano precisa para ser inteiro.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que foi acordado e combinado precisaria ser revisto, mas não hoje. Deixe passar este dia como se fosse algo fora do tempo normal, e se dedique a retornar sobre os assuntos importantes a partir de amanhã novamente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que normalmente seria simples e fácil, em dias como hoje pode se transformar num labirinto de complicações. Melhor você se munir de muita presença de espírito e de bom humor, para rir de todas as trapalhadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As piadas que você normalmente faria e que provocariam boas reações, neste momento precisam ser enunciadas com mais cuidado do que o habitual, porque o cenário é diferente e as pessoas andam sobressaltadas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os lugares onde você normalmente obteria experiências serenas e de regozijo parecem ter mudado, e não apenas não oferecem as mesmas condições como também parecem fazer o contrário. Evite preocupações desnecessárias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É evidente que num dia como hoje será mais fácil topar com gente nervosa e desorientada, e diante disso sua alma precisa adotar uma postura serena, para não se contaminar com o nervosismo e ajudar a elevar o tom.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As preocupações financeiras não hão de se tornar descontroladas, ao ponto de provocarem angústias inúteis e contraproducentes. Procure manter sua própria mente no cabresto, para que não produza angústias inúteis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As atitudes que você achar que deveria tomar de imediato seria melhor amadurecer melhor e adiar. Isso vai fazer você ganhar um tempo precioso, que evitará conflitos estéreis e desnecessários. Aposte na despreocupação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O avestruz esconde a cabeça quando se assusta e se convence de que se ele não consegue enxergar o que acontece, então mais ninguém o enxergará também. Muitas vezes fazemos o mesmo, e quais seriam os resultados?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Reunir-se com as mesmas pessoas de sempre esperando os mesmos resultados tem tudo para dar errado neste momento. Melhor seria que você atendesse ao chamado das oscilações de humor, e tomasse distância de todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada muito sério faça hoje, procure se recolher e se dedicar a fazer apenas o que seja urgente, e mesmo assim com cuidados redobrados para não tropeçar e se atrapalhar desnecessariamente. Tudo com muito bom humor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A clareza mental que caracteriza sua alma parece ter se escondido, mas você não precisa se preocupar com isso, ao contrário, aceite essa condição passageira e se dedique a fazer o que não requeira esforço.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O nervosismo não é uma profecia, é apenas uma condição passageira que, se você não lhe der muita importância, vai passar sem deixar rastro algum. Porém, se você quiser interpretar o nervosismo, só vai aumentar a intensidade.