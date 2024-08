Matheus e Kauan lançam o quarto volume do projeto ‘Praiou’

Desde seus primeiros lançamentos, o Praiou, projeto de Matheus e Kauan, vem se tornando mais um sucesso na carreira da dupla sertaneja. Os hits Não Sirvo, com Luisa Sonza, Não Recomendo, Não Sei Se Tô Solteiro, com Maiara & Maraisa, e Cronômetro somam juntos 220 milhões de plays.

Nesta quinta-feira (8), a partir das 21h, Matheus e Kauan disponibiliza o volume 4 do DVD nas plataformas de áudio com quatro músicas, incluindo a faixa foco Efeito Dominó, ao lado de MC Livinho, e a tão aguardada colaboração com Ludmilla, Caminho Sem Volta.

Composta pelo próprio Matheus Aleixo em parceria com Lucas Nage, Nagetta, Elizeu Henrique e Cleitinho Persona, a letra compartilha a forma mais transparente do verdadeiro Efeito Dominó que um casal pode passar entre indas e vindas: “essa saudade que eu tô de você/ Deixou umas dez com saudades de mim / É um instinto de defesa, eu já sei”.

O videoclipe de Efeito Dominó traz cenas inéditas do astro do funk ao lado de Matheus e Kauan e fica disponível no YouTube também às 21h desta quinta. Já os registros da música Caminho Sem Volta e das regravações O Nosso Santo Bateu / Que Sorte A Nossa e Te Assumi Pro Brasil seguem um cronograma semanal de lançamento.

“Sabíamos desde o início da importância da mistura de outros gêneros neste projeto e o funk sempre fez parte dessa decisão. Ter o MC Livinho com a gente foi sensacional. Ele é um artista super talentoso. A faixa ficou incrível, eu fiz parte da composição e tenho certeza de que muitos vão se identificar com cada verso!”, afirma Matheus. “O público está abraçando demais esse álbum, estamos felizes com os resultados. O volume quatro chega com tudo, temos Ludmilla e MC Livinho em parcerias inéditas. Estou confiante que vai ser mais um estouro”, complementa Kauan.

Filmado em novembro de 2023 no Parque Ibirapuera, um dos cartões postais da capital paulista, o Praiou contou com a presença de milhares de fãs e infraestrutura gigante. Ao todo, as 16 faixas lançadas, das 28 que foram gravadas, já ultrapassam 265 milhões de streams somados.

Matheus e Kauan: Em 2023, a faixa ‘Te Assumi Pro Brasil’ fazia sucesso no TikTok

Lançada em 2016, Te Assumi pro Brasil – Ao Vivo, da dupla Matheus & Kauan, foi uma das cinco faixas que mais foram adicionadas a playlists de sertanejo criadas pela Geração Z no Spotify Brasil, segundo dados revelados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Além do sucesso no streaming, a canção também tem conquistado usuários do TikTok.

Matheus e Kauan observaram que, em alusão a uma brincadeira de pular corda, que tem por objetivo definir a letra inicial do nome do crush a partir do momento que o pulo sai errado, os tempos modernos trouxeram um filtro no smartphone capaz de fazer a mesma descoberta. Ao som do hino romântico Te assumi Pro Brasil – Ao Vivo, internautas se deparam com a inicial do nome que o destino reservou para suas vidas amorosas.

A canção de Matheus e Kauan inspira ainda outro movimento, que tem repercutido principalmente no Instagram. Em locais públicos, um homem se aproxima de uma mulher desconhecida e pede que ela segure um buquê enquanto se abaixa para amarrar o cadarço do tênis. Ao se levantar, entrega um bilhete com uma mensagem fofa, gerando reação de surpresa, ao mesmo tempo em que deixa as flores de presente para ela.