Seu Jorge lança novo podcast com Roberta Rodrigues e Shirley Cruz

O cantor Seu Jorge lançou nesta quarta-feira (7) o novo podcast $em Glamour, ao lado de Roberta Rodrigues e Shirley Cruz. O primeiro episódio foi disponibilizado no YouTube e é uma idealização da Black Service, espaço de produção cultural do cantor.

Roberta Rodrigues e Shirley Cruz, renomadas artistas conhecidas por suas contribuições marcantes na televisão e no cinema brasileiros, são as apresentadoras deste projeto inédito.

O primeiro episódio conta com a participação especial da atriz Cris Viana. Cris, que raramente participa de podcasts, aceitou o convite devido a uma forte identificação com a proposta do $em Glamour, prometendo uma conversa leve e informativa sobre os bastidores da fama e os aspectos mais humanos da vida artística.

“O $em Glamour é sobre quebrar ciclos que nos foram impostos por séculos. É sobre honrar nossa ancestralidade junto com os que são de verdade. Por nós, pelos nossos. É pra todos. Isso é $em Glamour”, conta Roberta Rodrigues.

“A verdadeira revolução começa dentro da gente. $em Glamour é a materialização da nossa revolução”, complementa Shirley Cruz.

Segundo Seu Jorge, criador da Black Service, “O primeiro programa da Black Service vai aproximar muito o telespectador e o ouvinte do artista porque entrega sobretudo intimidade. Além de ser um podcast ancorado por duas mulheres incríveis, atrizes renomadas do cinema brasileiro, trazendo muita referência e história de backstage de artistas aspiracionais!”

Seu Jorge é convidado de Cuca Roseta no novo single ‘Até a Fé Se Esqueceu’

A cantora e compositora portuguesa Cuca Roseta e Seu Jorge estão juntos pela primeira vez, na gravação de Até a Fé Se Esqueceu, single que chegou às plataformas no dia 5 de abril pela Som Livre, via MPB Discos. Parceria da fadista com o cantor e compositor Zé Renato, a música vai integrar o álbum a ser lançado em maio, o primeiro de Cuca Roseta no Brasil.

Os dois se conheceram em Coimbra (Portugal), no camarim de Seu Jorge, no espetáculo que o brasileiro dividia com Daniel Jobim. Amigos em comum os apresentaram e desde então eles permaneceram em contato.

“Seu Jorge é, para mim, um dos poucos cantores vivos que eu admiro. Desde o primeiro minuto que o ouvi, senti que o seu timbre e a energia que vibram no seu canto passam para este lado como uma grande viagem emocional. A sua voz é pura medicina e sempre me foi familiar. Gravar com Seu Jorge, foi um desejo tornado realidade”, pontua Cuca.

A parceria de Cuca e Zé Renato começou a se desenhar no Rio de Janeiro, quando a portuguesa esteve no Samba do Trabalhador, no famoso Clube Renascença, na zona norte carioca. Por lá ela encontrou-se com Zé Renato, parceiro de Moacyr Luz (grande anfitrião do evento), e os dois puderam conversar sobre temas como sobre sentimentos e perdas, amores e desamores.

Dias depois, já em Lisboa, Cuca Roseta recebeu uma linda canção de Zé Renato: “Foi só vestir a canção e o tema começou a florir”, celebra a cantora. “Até a fé se Esqueceu” nasceu, portanto, de uma noite especialmente inspirada, quando a tristeza e as experiências em comum se transformaram em um dos temas mais profundos da cantora.

Quando música e letra se uniram, Cuca pensou em convidar Seu Jorge para dividir com ela os vocais, e assim aconteceu.

Na gravação, a artista contou com o auxílio luxuoso de músicos extraordinários: Marcello Gonçalves nos arranjos, João Camarero no violão e Aquiles Moraes no trompete.

Confira: