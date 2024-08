Léo da Bodega transforma ‘Capoeira’ em símbolo de resiliência

Revelação da cena musical pernambucana, Léo da Bodega acaba de disponibiliza no YouTube o videoclipe de Capoeira, um exemplo notável de como ele integra elementos da tradição musical nordestina com mensagens universais de resiliência. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela ONErpm.

O audiovisual mostra a capoeira como uma metáfora para a luta pessoal e coletiva, transmitindo a mensagem de que, assim como na capoeira, a vida exige não só habilidade, mas também coragem e determinação para enfrentar os desafios.

Dirigido por Felipe Effects, o clipe é uma homenagem a essa arte marcial que combina dança, música e acrobacia: “(O clipe) foi gravado em Olinda, com um grupo de capoeiristas, e um dos principais deles hoje tem uma academia de artes marciais. O audiovisual é bem poderoso e quis passar essa mensagem de força nas imagens”, conta Léo Bodega.

Léo da Bodega traz uma metáfora e mensagem de força na nova produção audiovisual

Em seu som, Léo da Bodega entrelaça o frevo, o maracatu e outros estilos característicos da música pernambucana com uma sonoridade contemporânea.

Capoeira conta com a produção de Dmax e selo Head Media, estúdio responsável por trabalhos de nomes como Bruno Gadiol, Day Limns e Clau, além de acumular quase 20 mil streams no Spotify desde seu lançamento em junho.

O clipe traz consigo uma mensagem de força, com a metáfora do ‘superpoder’ para se referenciar a arte de origem africana, junto de uma forma de saber quando usar os ensinamentos dela em sua vida, como em um dos trechos da letra: “Ao me ver subir na carreira, misericórdia a ladeira. Confio em mim, capoeira”.

“Ela aborda o cotidiano de um capoeirista, carregando a lição do cair e levantar, que por conta de sua vida muitas vezes precisa manter escondido seu superpoder. Esta música carrega este poder, além de mostrar que podemos esquivar de golpes quando necessário e aproveitar a melhor oportunidade para avançar”, finalizou.

Léo da Bodega lançou em abril “Odara” com produção da Head Media

Léo da Bodega lança nesta quinta-feira, 18, o single “Odara“, que marca o início de uma nova fase em sua carreira. A música, que conta com a produção de DMAX, traz uma mensagem de positividade e esperança, exaltando a cultura popular pernambucana e a importância da perseverança.

Odara, que na religião do candomblé representa um tipo de Exu associado ao infinito e à criação, serve como metáfora para a jornada de Léo da Bodega. “Curiosamente, ‘Odara’ foi a primeira música que desenvolvi na Head Media para essa nova fase da carreira”, conta o artista. “Acessei algumas músicas que tinha como estudo, DMAX fez o beat, carregado de ritmos da Cultura Popular de Pernambuco, e no primeiro encontro fizemos ela completa. De fato, veio abrindo todos os caminhos para uma construção belíssima que estamos realizando para o futuro da carreira.”

A letra da música fala sobre a importância de manter o foco e a crença nos sonhos, mesmo diante das dificuldades. “‘Odara’ carrega uma mensagem de positividade que demonstra o quanto a perseverança, o cair e o levantar, o foco e a crença são etapas importantes para que todos os caminhos se abram e tudo fique bem, fique Odara”, explica Léo da Bodega. “E dentro dessa narrativa, são abordadas referências geográficas de Olinda, costumes culturais da região, gírias e sonoridade ímpar, sintetizando a música urbana com a música da cultura popular.”, acrescenta.

O clipe da música, dirigido por André Almeida e idealizado por Léo da Bodega, traz uma narrativa que explora a dualidade entre o imaginário da Cultura Popular Pernambucana e o contemporâneo. O audiovisual foi gravado nas ladeiras de Olinda, Pernambuco, com um show ao vivo do artista que reuniu centenas de pessoas. “No vídeo, abordamos essa linguagem visual do Maracatu de Baque Solto, usando como referência as memórias de quando fui caboclo de lança no Maracatu Piaba de Ouro com 6 anos de idade“, conta Léo. “Decidir trazer essa linguagem visual foi uma forma de homenagear o Mestre Salustiano, mestre da Cultura Popular Pernambucana que me inseriu nessa atmosfera da música e da arte.”, adianta o artista.

“Odara” nasce como primeiro single de um novo projeto musical de Léo da Bodega

“As principais influências sonoras são mestres da cultura popular de Pernambuco que ouço por toda vida. O fio condutor deste projeto são as misturas dos instrumentos e ritmos da Cultura Popular Pernambucana, como por exemplo instrumentos de Maracatu como Alfaia, Caixa, AB, ganzá com sintetizadores e baterias eletrônicas”, disse o cantor.

Confira: