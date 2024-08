Detonautas apresenta seus grandes sucessos em Vitória neste sábado

Detonautas está rodando o Brasil com o show Elétrico onde apresenta seus grandes sucessos como Outro lugar, Você me faz tão bem, Olhos certos, Quando o sol se for, Retorno de saturno, entre outros.

Neste sábado (10), a nova parada do Detonautas será em Vitória (ES), dentro do festival Rock in Vix, em sua segunda edição, na Arena Dom Bosco, a partir das 19h. Bandas como CPM22 e Beatlocks (tributo ao Charlie Brown Jr) também estarão no evento.

Em setembro, o grupo se apresenta no Rock in Rio e em outubro a banda passa por Porto (dia 11) e Lisboa (dia 12), em Portugal e Dublin (Irlanda), dia 14.

Sobre o Detonautas

O Detonautas é uma das maiores representantes do rock nacional, com 21 anos de carreira, 7 álbuns de estúdio, 3 DVD’s ao vivo, incluindo o da antológica apresentação no Rock in Rio 2011, quando dividiu o Palco Mundo com artistas internacionais como Guns’n’Roses e System Of A Down, e algumas coletâneas.

A banda liderada por Tico Santa Cruz toca por todo Brasil desde 2002 ininterruptamente, participando de todos os grandes festivais do país e com algumas turnês internacionais nos EUA e Japão. É uma das bandas mais ouvidas nas plataformas de streaming, estando entre as 10 mais do segmento.

Detonautas: “É pela música que acessamos os corações das pessoas”

Em uma recente entrevista ao jornalista Marcelo de Assis durante o Capital Moto Week, o vocalista Tico Santa Cruz foi questionado sobre a preocupação da banda com questões sociais. Em sua resposta, o líder do Detonautas afirmou que “sempre que necessário” a banda estará influenciada pelo o que está acontecendo no mundo e que, com isso, o grupo quer “acessar o coração das pessoas”.

“Sempre que necessário, estaremos influenciados pelo o que acontece no planeta. Isso vai bater de alguma maneira em nossas composições, em nossas reflexões e, óbvio, a gente entende que a música é uma ferramenta muito importante para dialogar as questões do universo, sejam elas sociais, políticas, românticas, filosóficas, existenciais, de qualquer natureza”, disse Tico Santa Cruz. “Então, é através da música que a gente consegue acessar o coração das pessoas. E pelo menos ali apresentamos uma semente de reflexão que serve para a gente também. Então, estamos atento a tudo que está acontecendo e que isso de alguma maneira seja retratado nas músicas para que possam ganhar o vento e chegar nas pessoas”, concluiu.