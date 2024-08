ABBA: clássico ‘Waterloo’ ganha edição em vinil single picture disc

Um dos maiores grupos da música pop de todos os tempos, o ABBA está lançando uma nova coleção de produtos de vinil para comemorar o 50º aniversário do segundo álbum de estúdio da banda, Waterloo.

Agora, o vinil single Waterloo ganha uma edição especial em picture disc que já está disponível no Brasil pela Umusic Store pelo valor de R$ 179,90. O disco ainda conta com outra faixa, Watch Out.

Waterloo é uma composição de Benny Andersson e Björn Ulvaeus, com a letra escrita por Stikkan Anderson. É o primeiro single do segundo álbum de mesmo nome do grupo, e o primeiro pelo selo Atlantic Records nos Estados Unidos. Esta também foi a primeira faixa a ser creditada ao ABBA.

O título e a letra fazem referência à Batalha de Waterloo de 1815 e usam-na como uma metáfora para um relacionamento romântico. A versão sueca do single foi acompanhada pela versão sueca de Honey, Honey, enquanto a versão em inglês trazia Watch Out no lado B.

Em 1974, depois de vencer a 14ª edição do Melodifestivalen, Waterloo representou a Suécia na 19ª edição do Eurovision Song Contest realizado em Brighton, vencendo o concurso e iniciando o caminho do ABBA para a fama mundial. Ele liderou as paradas em vários países e alcançou o TOP 10 nos Estados Unidos.

Em 2005, na competição do quinquagésimo aniversário da Eurovisão Parabéns: 50 anos do Festival Eurovisão da Canção, Waterloo foi escolhida como a melhor música da história do concurso.

ABBA também anunciou o lançamento de ‘Voyage’ em fita cassete

Voyage é o nono álbum de estúdio do lendário grupo sueco ABBA, lançado em 5 de novembro de 2021 pela Universal Music, através da Polar e marca o retorno do grupo com material novo após 40 anos desde o lançamento de The Visitors em 1981 e a subsequente dissolução do grupo em 1982.

O disco foi anunciado em uma transmissão ao vivo no YouTube em 22 de setembro de 2021 e três anos antes o ABBA havia anunciado, que havia gravado duas canções: I Still Have Faith in You e Don’t Shut Me Down. Ambas foram lançadas como os primeiros singles do álbum, além de Just A Notion e Little Things.

Agora, Voyage ganha uma edição limitada especial em fita cassete que já está disponível aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 194,90.

Voyage estreou no topo das paradas em vários países, incluindo Austrália, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido. Também se tornou o álbum de estúdio de maior sucesso do grupo no Canadá e nos Estados Unidos, estreando em segundo lugar nas paradas de ambos os países.

Este trabalho foi indicado ao Grammy Awards de 2023, nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal de Pop, além de indicações para I Still Have Faith in You e Don’t Shut Me Down. Voyage teve um grande sucesso comercial, vendendo mais de 2,5 milhões de cópias em todo mundo.

Além disso, este disco deu origem a uma residência de concerto digital inaugurada em Londres em 27 de maio de 2022.

Confira o conteúdo completo de Waterloo em vinil single picture disc:

Lado A

Waterloo

Lado B

Watch Out