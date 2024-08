Rosa de Saron comemora um ano do “In Concert” com lançamento exclusivo - (crédito: TMJBrazil)

Histórico, o dia 6 de agosto de 2023 marcou a filmagem do projeto mais expressivo dos 35 anos da Rosa de Saron. No Theatro Municipal de São Paulo, a banda registrou o In Concert, DVD inédito que contou com grandes participações, como Pe. Fábio de Melo e Gustavo Mioto, e rendeu ao grupo milhares de plays nas plataformas.

Agora, um ano após a gravação, Bruno, Rogério, Eduardo e Grevão lançam um box comemorativo com DVD e CD físicos, além de camisetas e pôsteres, tudo a pedido dos fãs e colecionadores.

A forte relação com seu público, que influencia nas campanhas e estratégias, fez com que a banda planejasse, para o dia 13 de agosto, outra grande surpresa: desta vez, trata-se do lançamento de um hit da música cristã Girassol. Composição do comediante e youtuber Whindersson Nunes, na voz de Priscilla, a canção alcançou todo o Brasil, tendo conquistado mais de 180 milhões de streams.

A faixa fez parte do repertório da banda durante a turnê Baile das Máscaras (2022) e, agora, ganha uma versão em rock que promete cair nas graças do público.

“A Rosa de Saron é o sucesso que é por mais de 35 anos porque o público tem nos apoiado durante toda essa trajetória. É como se eles fossem membros da banda também, então, merecem participar das decisões. Nos sentimos abraçados com esse carinho e felizes por ouvi-los e poder honrá-los realizando alguns pedidos”, comenta o guitarrista Eduardo Faro.

Rosa de Saron regravou sucesso com Padre Fábio de Melo

A banda de rock cristão Rosa de Saron disponibiliza mais uma faixa de seu atual projeto, In Concert. Trata-se de O Sol Ainda Brilha, que traz uma mensagem de esperança: se abrirmos a janela, veremos um sol brilhante e uma vida linda esperando.

Com uma nova roupagem, a canção, que traz uma colaboração especial com o Padre Fábio de Melo, já está disponível nas plataformas digitais, enquanto que seu videoclipe está no YouTube.

Grevão, Rogério, Eduardo e Bruno convidam a todos aqueles que precisam de cura e mudança de perspectivas para acompanhar o lançamento da canção, e serem edificados por esta mensagem, que foi entregue a Bruno para que mais vidas pudessem ser alcançadas e restauradas.

O Sol Ainda Brilha é a regravação de um grande sucesso do Rosa de Saron, que estreou nas plataformas em novembro de 2020 junto a outras 12 canções do álbum Lunação. Por sua bela mensagem de que mesmo os dias mais escuros não duram para sempre e não extinguem os dias de sol ou as infinitas possibilidades de alegria, a canção foi uma das mais bem recebidas do projeto, e alcançou mais de 3,6 milhões de streams.