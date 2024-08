Caetano Veloso: ‘Sozinho’ é a canção mais ouvida do cantor na Deezer

Nascido em 7 de julho de 1942, na Bahia, o lendário cantor Caetano Veloso, um dos maiores ícones da música brasileira, celebra mais um ano de vida nesta quarta-feira (7).

Com mais de cinco décadas de carreira, o cantor, compositor, produtor, arranjador e escritor se destacou inicialmente como um dos percussores do movimento Tropicália – no final dos anos 1960 – que revolucionou a música e a cultura no Brasil ao combinar diferentes estilos musicais e influências internacionais.

Seu primeiro disco, lançado em 1967, deu início a uma trajetória marcada por letras poéticas e engajadas, e hoje o cantor conta com mais de 40 álbuns de estúdios, que vão do rock psicodélico ao samba, passando pelo MPB, bossa nova, pop e outros gêneros.

Caetano Veloso também coleciona grandes colaborações e já ganhou dezenas de prêmios, incluindo dois Grammy Awards e mais de dez Grammys Latino, continuando a ser uma figura central na música popular brasileira, inspirando novas gerações de artistas e fãs ao redor do mundo.

Destacando a trajetória icônica de Caetano Veloso, além de sua capacidade única de reinventar-se ao longo dos anos, a Deezer divulgou a lista das 10 músicas mais ouvidas do cantor no último ano para celebrar sua vida e carreira.

Caetano Veloso e Maria Bethânia estreiam turnê no Rio de Janeiro

No último final de semana, os cantores Maria Bethânia e Caetano Veloso estrearam a turnê que apresentam juntos no Rio de Janeiro.

“Que noite maravilhosa tivemos juntos, Rio de Janeiro! O entusiasmo e a alegria que vocês trouxeram para o nosso show foi essencial para que essa noite se tornasse tão memorável e especial”, afirmou Caetano Veloso.

“Muito obrigado a cada um de vocês” , agradeceu.

Com o nome de Caetano & Bethânia, os shows seguem até dezembro deste ano.

Um dos destaques da apresentação do último domingo (4), foi a interpretação da música Fé, de IZA. A cantora agradeceu no Instagram.

“Nenhuma palavra seria suficiente para agradecer, mas vou tentar”, começou ela na legenda.

“Quando me encontrei com a rainha Bethânia no backstage, ela me chamou no seu camarim, me abraçou e disse coisas lindas que nunca vou esquecer. Uma foi: ‘Eu e meu irmão estamos ensaiando Fé’”, relatou.

“Não acreditei. Ela continuou: ‘Eu e ele amamos essa música e ele é apaixonado no clipe’. Saí do camarim extasiada! Ela conhecia minha música! E os dois acharam legal ensaiar e colocar no repertório dessa turnê! Não contei para ninguém! Para mim, a vitória estava ali, já. Dois ícones sentiram algo com um trampo meu”, continuou.

“Aí eu acordo hoje e vejo isso. Isso é grande para mim de um jeito que não sei se consigo explicar. Só quero muito agradecer a todos que fizeram isso acontecer. Obrigada, Maria Bethânia e Caetano Veloso, pela generosidade e pelo melhor presente que a arte e vocês poderiam me dar.”, finalizou.

Vale lembrar que o show segue para Belo Horizonte, no dia 7 de setembro. Ao todo, 7 capitais foram contempladas com a turnê. No dia 15 de dezembro, os irmãos encerram a série de datas no Allianz Parque em São Paulo.

Confira abaixo:

01 Sozinho (Ao Vivo)

02 Sonho Meu

03 Sozinho (Live)

04 Todo Homem (Ao Vivo)

05 Você Não Me Ensinou a Te Esquecer

06 Samba De Verão

07 Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Ao Vivo)

08 Você É Linda

09 Baby (Original Album)

10 Queixa