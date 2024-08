Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (11/8)

Somos passionais.

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Apesar de que nossa humanidade se gaba de racional, na maior parte do tempo nós somos seres passionais, apegados intensa e emocionalmente aos nossos gostos e desgostos, mesmo que esses só tenham sentido particular e intransferível, uma atitude que nada tem de racional, porque a razão é a função através da qual nossa humanidade encontra pontos em comum para dialogar, mesmo que esses contrariem as paixões.

De todos os bilhões de comentários feitos a cada dia nas postagens das redes sociais, quantos têm por objetivo o esclarecimento e a troca de ideias? Algo que seria racional fazer e que transformaria a plataforma das redes sociais num lugar de informação e não de desinformação.

Só a ínfima porção de nossa humanidade é racional, porque a razão não surge espontânea, como a paixão; a razão precisa ser desenvolvida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A vida sempre será misteriosa, talvez não porque ela seja assim, mas porque o alcance de nosso entendimento é estreito demais para fazer caber todas as variáveis que compõem esse organismo colossal que é a vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você contribuir positivamente para o avanço dos planos das pessoas com que se relaciona habitualmente, é certo que isso vai criar condições favoráveis para você também. Pense nos outros, para beneficiar a si.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ganhar tempo é o melhor que sua alma poderia fazer agora, porque é evidente que não seria possível dar conta de tudo ao mesmo tempo, e também seria desnecessário adiantar expediente. Leveza e bom humor, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo, necessariamente, tem algum custo, e nem sempre a alma fica fazendo contas antes de tomar atitudes e iniciativas, mas chega uma hora em que é preciso começar a calcular melhor as consequências de cada ato empreendido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você finalizar positivamente o que começou, é preciso se munir de uma dose extra de presença de espírito, e continuar apostando suas fichas como se não houvesse amanhã, como se tudo dependesse deste momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor você não opinar, ainda que sua alma esteja motivada pela boa vontade de ajudar e facilitar. Melhor você não opinar, para não atrair atenções desnecessárias, que só atrapalhariam seu caminho neste momento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada é completamente certo, porém, isso não há de se tornar argumento para sua alma viver ansiosa em relação ao futuro. Encare a vida como uma brincadeira de infância, apostando e mexendo nela com espírito lúdico.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem todas as atitudes são cabíveis, e em muitos casos, como agora, seria melhor você se conter um pouco, porque qualquer demora que acontecer entre a ação e a reação, será um avanço positivo para sua sabedoria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez você não tenha interpretado bem o que ouviu, mas sua alma reagiu como se tivesse entendido tudo, e aí se armou uma situação bem complicada, com todas as pessoas nervosas, mas ninguém sabendo bem o porquê.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça suas manobras na tentativa de satisfazer seus desejos, porém, tenha em mente que essas podem não ser tão bem sucedidas quanto o esperado. O melhor que você pode fazer é se desapegar dos resultados, isso sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ofereça seu exemplo motivacional para essas pessoas que andam um tanto desanimadas, porém, faça isso através de gestos concretos, porque a última coisa que essas pessoas precisam é alguém dando sermão nelas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Projete sua mente ao futuro, mas não se conforme com criar visões magníficas que não se realizariam por si só, pela mera capacidade humana de criar as visões. Projete sua mente para o futuro, e faça aqui e agora o necessário.