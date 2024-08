Welida Souza desenvolve estilo próprio e destaca força da mulher negra

Além da técnica e da criatividade, a beauty artist Welida Souza carrega a cultura e a potência da mulher em suas criações. A originalidade e a destreza para transformar rosto em verdadeiras obras de arte a tornaram conhecida e muito requisitada entre os artistas. Não é à toa que trabalha com grandes nomes da música e da arte nacional.

A paulista começou com uma carreira modesta e, hoje, seu nome é citado e o trabalho requisitado por celebridades como a cantora Luísa Sonza. Welida também fez parte da história da Miss Brasil 2016, Raissa Santana, a segunda mulher negra a ocupar o posto na história do concurso no país.

Essa ancestralidade da mulher negra, Welida Souza também enaltece em suas produções, seja como maquiadora ou hairstylist. Desde criança, a cabeleireira gostava de “brincar” com o cabelo das visitas que chegavam à sua casa, e se encantava, em especial, com as tranças que via desenhadas nos cabelos da prima.

A profissional tentava reproduzir o penteado e insistia até que chegasse ao ponto desejado. As tranças iam da raiz até a metade da cabeça. Foi assim que tomou gosto pela profissão e aprendeu uma diversidade de estilos.

Já aos 16 anos, foi trabalhar na Galeria do Reggae, em São Paulo. Foi no local que aprendeu que o dom que tinha nas mãos, ia além de um trabalho e também significava um ato de resistência e militância.

Ela diz que sua vontade sempre foi fazer arte na cabeça do seu povo e valorizar o cabelo real dos negros. Além, é claro, de fazer cada cliente se sentir bem. Entre os clientes de destaque, estão nomes como Negra Li, de quem fez o cabelo no clipe da música “Raízes”, além de Emicida, Rael e Karol Conka.

A paixão de Welida Souza pela maquiagem também surgiu quando ela ainda era jovem. Tendo se formado em Estética e Cosmetologia, foi a habilidade artística que a fez despontar no segmento. Sua jornada começou em pequenos salões de beleza, onde aprimorou suas técnicas e desenvolveu um estilo único.

Hoje, traz modernidade às maquiagens e aos cabelos e se tornou especialista no assunto. E, entre marcas, técnicas e preferências, como a combinação de olho brilhante e boca opaca, ou olhos glossy com efeito latex e blush com partículas de brilho, o que faz cada cliente se sentir bem e valorizado é o que Welida acredita ser a aposta ideal.