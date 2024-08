Preta Gil celebra 50 anos com lançamento de autobiografia

Em comemoração aos seus 50 anos de vida, Preta Gil apresenta sua autobiografia Preta Gil: os primeiros 50 pela Globo Livros. O livro, lançado nesta quinta-feira (8), mesma data do aniversário da cantora, conta a sua trajetória, desde a infância até a vida adulta.

Em um relato honesto e emocionante, Preta traz histórias surpreendentes sobre a sua vida pessoal e profissional, como quando trocou uma carreira de sucesso como produtora pela vida artística. Momentos de auge e sucesso, como seu bloco de carnaval, dividem espaço com passagens difíceis, como a descoberta e o tratamento do câncer e o fim de seu casamento.

Preta Gil: os primeiros 50 conta ainda com imagens de arquivo pessoal e fotos de capa de Lita Cerqueira, fotógrafa baiana Mariana Keller, reconhecida por registrar a cultura negra brasileira, além de texto do editor e jornalista Guilherme Samora.

“Sinto que estou meio que na metade do caminho. Sei que não é fácil esse lance de autoconhecimento. Estou revendo, entendendo, processando e me redescobrindo. A vida me deu a chance de enfrentar um câncer, de terminar relações que não me enriqueciam e de começar outras. Me deu a chance de ser avó! E de ser cada vez mais Preta”, reflete a autora.

No dia 13 de agosto, Preta Gil realiza uma uma sessão de autógrafos aberta ao público em São Paulo na Livraria da Vila (Lorena). Já no dia seguinte, a ação acontece no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.

Com início marcado para as 18h, serão distribuídas 200 senhas nas lojas, nos dias dos eventos, mediante a compra ou apresentação do livro.

Preta Gil manda mensagem de apoio a IZA após traição

No dia 10 de julho, a cantora Preta Gil mandou uma mensagem em apoio a Iza após a artista expor uma traição nas redes sociais.

“Minha amiga, meu amor, Iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras pessoas a entenderem que nós não somos o problema”, escreveu a filha de Gilberto Gil.

“Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito, eu sinto muito muito mesmo!!!”, lamentou.

“Mas, a única coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela, e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e será uma mulher mais f*da do que já é! Te amo, conte comigo para tudo!”, finalizou.

Vale lembrar que em 2023, Preta Gil revelou que foi traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy. Na época, ela lutava contra uma câncer.

A atriz Samara Felippo também prestou solidariedade à Iza.

Nos stories do Instagram, ela contou que passou por uma situação parecida.

“Eu sei exatamente o que você está sentindo. Passei exatamente pela mesma coisa com o “jogador”, mas no caso, de outro esporte. Todo meu carinho, acolhimento, apoio e desejo força nesse momento tão único. Não sobra UM!”, disse.

“Toda vez que eu vejo uma mulher virar mãe solo eu reassisto a minha história e é muito triste. Minha história não é parecida com a da nossa mana maravilhosa. Mas, nesse lugar de repente você virar mãe solo, é [parecida. Você vive a frustração da sua fantasia falida”, afirmou Luana Piovani.

Rodrigo Godoy pede desculpas à Preta Gil: “Busca de paz”

O personal trainer Rodrigo Godoy postou um vídeo em seu Instagram em que fala sobre o fim de seu casamento com Preta Gil.

“Depois de tanto silêncio, o que julgava ser a melhor opção… não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão”, disse.

“Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém”, afirmou.

“Não estou aqui para me justificar, estou aqui para reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpa publicamente, coisa que eu já venho fazendo no meu particular ao longo desse um pouco mais de um ano. Meus trabalhos mentais, minha terapia me ajudaram muito a tomar essa decisão, inclusive têm me ajudado muito a manter a cabeça no lugar”, continuou.

“Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, sim“, desabafou.

“Infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa”, disse.

“Não adianta eu vir aqui gravar esse vídeo, pedir desculpa, pedir perdão, me arrepender, não vai fazer voltar o tempo, voltar e mudar o que eu vivi, mas eu estou aqui para tentar amenizar alguma coisa e dores causadas”, finalizou.

Vale lembrar que Rodrigo Godoy e Preta Gil se separaram no início de 2023 após sete anos de casamento. A cantora estava em tratamento contra um câncer e descobriu uma traição.