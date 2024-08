K-pop movimenta mais de R$ 3 milhões com varejo online

O K-pop, definitivamente, se tornou um bom negócio no varejo eletrônico.

Fenômeno cultural e musical sul-coreano continua em crescimento no ocidente e impulsionou até as vendas das pequenas e médias empresas do varejo online no Brasil: foram cerca de R$ 3,2 milhões em faturamento entre janeiro e julho de 2024.

Esses dados fazem parte de levantamento especial da plataforma de e-commerce Nuvemshop, atual líder na América Latina, para celebrar o Dia Mundial do K-pop, comemorado em 13 de agosto.

A quantidade de produtos vendidos cresceu 38% em relação a 2023, alcançando mais de 27 mil itens. O levantamento também aponta que entre os produtos mais vendidos estão vestuário (como camisetas, moletons, saias) e artigos colecionáveis (bonecos, adesivos, álbuns/DVDs musicais), todos relacionados ao tema K-pop.

“A cultura K-pop é uma ascensão global e no Brasil não é diferente. O entusiasmo dos fãs brasileiros por tudo relacionado a esse tema impulsiona significativamente o varejo no país”, observa Mylena Gama, Gerente Sênior de Marca LATAM da Nuvemshop e especialista em e-commerce. “Desde álbuns e produtos até eventos especiais, a demanda é impressionante. Sendo assim, diversos empreendedores buscam novas maneiras de atender a essa comunidade tão leal e apaixonada e demonstram bons resultados. Na Nuvemshop, acompanhamos essas tendências e apoiamos os empreendedores com tecnologia e educação para irem além nos seus negócios online”, afirma.

Exemplo de sucesso no segmento, Igor Azevedo é apaixonado pela cultura sul-coreana e estabeleceu uma loja virtual especializada em 2019, a K-Line Store. Para ele, o K-pop está experimentando um crescimento notável e exponencial.

“Quando olhamos para a visualização dos doramas e para o aumento dos shows, percebemos que o amor pelo K-pop está crescendo cada vez mais. O mercado tem muito potencial ainda e notamos um aumento significativo na abrangência do público, principalmente entre as idades de 25 a 35 anos. Nossa taxa de conversão aumentou cerca de 17% nos últimos seis meses, e as visitas aumentaram 15%”, comenta Igor.

Para a análise, foram consideradas as vendas realizadas de 1º de janeiro a 31 de julho de 2023 e 2024 da base de lojistas brasileiros da empresa.

K-pop: BTS quebra recorde e ultrapassa 40 bilhões de streams no Spotify

O BTS segue fazendo história! Nesta sexta-feira (26), o grupo sul-coreano – formado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook – bateu mais um recorde na carreira, se tornando o primeiro a ultrapassar a marca de 40 bilhões de streams no Spotify – considerando todos os créditos atrelados ao septeto, de acordo com a Billboard.

Entre os vários sucessos lançados nos últimos anos, o BTS soma quatro faixas com mais de um bilhão de streams cada, com: “Dynamite”, “Butter”, “Boy With Luv” feat com Halsey, e “My Universe”, com o Coldplay.

Vale lembrar que o famoso grupo de k-pop já passou pelo Brasil algumas vezes. A primeira vinda foi em 2014, um ano após o debut. Depois, eles retornaram em 2015, conquistando ainda mais uma legião de fãs brasileiras. Em 2017, vieram novamente para uma apresentação cheia de hits. A última passagem do BTS no país foi em 2019, quando lotaram o Allianz Parque levando mais de 50 mil “armys”, como são chamados os fãs, à loucura.