The Kid Laroi lança “THE FIRST TIME (DELUXE VERSION)”

Nesta sexta (09), o superstar global indicado ao Grammy The Kid Laroi relança seu aclamado álbum de estreia, “THE FIRST TIME”, com uma nova versão Deluxe, disponível agora via Sony Music. Esta versão expandida do álbum inclui cinco faixas inéditas.

Entre as novas faixas, Laroi apresenta uma sequência do sucesso viral “Nights Like This” com o novo single “Nights Like This Pt 2.” Ele atiçou os fãs para o lançamento da faixa com um trecho no tiktok que acumulou mais de 2 milhões de visualizações antes do lançamento. Na canção, seus vocais calorosos ecoam em meio a sintetizadores gelados, derretendo a batida enquanto ele lida com sentimentos de abandono: “Ainda não acredito que você foi embora quando eu mais precisava de você”. A faixa culmina em um refrão noturno: “São noites como essa quando eu estou completamente ferrado”.

Demonstrando sua versatilidade, Laroi faz uma ponte entre estilos e eras ao samplear “Baby Come Back”, do Player, na faixa “Baby I’m Back” e “Set Adrift on Memory Bliss”, do P.M. Dawn, em “Stick With Me”. Em outras faixas, Laroi adota um flow hipnotizante na já favorita dos fãs, “Pick Sides”, enquanto Lil Yachty adiciona seu toque especial em “Hatred.”

“THE FIRST TIME” foi lançado originalmente em novembro passado. Desde então, ultrapassou 1 bilhão de streams globais e continua crescendo. O álbum conta com colaborações de peso, incluindo Jung Kook, Central Cee, Future, NBA Youngboy, D4VD e Babydrill. Entre os destaques, a primeira versão de “Nights Like This” explodiu, acumulando 125 milhões de streams em todo o mundo e alcançando o Top 50 da Billboard Hot 100.

Recentemente, ele lançou a faixa “Girls”, forte candidata a “Canção do Verão,” com um videoclipe estrelado pela colega ícone da geração z e superestrela das redes sociais Alix Earle. confira o vídeo da performance ao vivo de “Girls” em Los Angeles durante a The First Time Tour.

The Kid Laroi acabou de concluir a etapa norte-americana da The First Time Tour, lotando locais em 31 cidades. Em novembro, ele retornará à Austrália com os convidados especiais Quavo e Onefour para uma série de shows em arenas — sua maior conquista até o momento.

THE FIRST TIME (DELUXE VERSION)

1. BABY I’M BACK

2. STICK WITH ME

3. PICK SIDES

4. NIGHTS LIKE THIS PT 2

5. HATRED FT. LIL YACHTY

6. GIRLS

7. THOUSAND MILES

8. HEAVEN

9. SORRY

1O. BLEED

11. I THOUGHT THAT I NEEDED YOU

12. WHERE DO YOU SLEEP?

13. TOO MUCH (FEAT. JUNG KOOK & CENTRAL CEE)

14. TEAR ME APART

15. STRANGERS (INTERLUDE)

16. NIGHTS LIKE THIS

17. WHAT’S THE MOVE? (FEAT. FUTURE & BABY DRILL)

18. STRANGERS PT 2 (INTERLUDE)

19. CALL ME INSTEAD (FEAT. YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN & ROBERT GLASPER)

20. DESERVE YOU

21. WHAT WENT WRONG???

22. THE LINE (FEAT. D4VD)

23. WHAT JUST HAPPENED

24. YOU

25. LOVE AGAIN

26. WHERE DOES YOUR SPIRIT GO?

27. YOU NEVER FORGET YOUR FIRST TIME…

28. KIDS ARE GROWING UP