Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (12/8)

Mãe natureza.

Data estelar: Lua quarto crescente em Escorpião.

Jardineiros e agricultores comprovam, a natureza se comporta de maneira estranha, não é previsível como antes nem tampouco os ciclos são os mesmos, e se a natureza se comporta de forma estranha, de nada adianta vivermos em cidades para nos proteger dessa estranheza, porque nós integramos esse corpo inteligente e unificado que é a natureza.

Por mais que tenhamos depositado muita fé em que nossos artifícios tecnológicos e maquinários nos tornariam superiores à natureza, a Mãe continua sendo ela mesma, o corpo inteligente e sofisticado no qual todos nos movimentamos e somos, portanto, abandona todos teus medos e conversa com tua íntima constituição, sem agregar nem tirar nada, apenas sendo o que, por enquanto, tu és, até redescobrires as conexões maiores que precisam ser recondicionadas e preservadas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A diversidade das propostas há de ser tratada com sabedoria por você, porque apesar de produzir entusiasmo, já que a demanda é sempre bem-vinda, é preciso usar o discernimento para conseguir separar o joio do trigo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

À medida em que você se aproximar de boas pessoas, sua alma se sentirá mais segura e confortada. Sem bons relacionamentos, você terá de gastar mais recursos financeiros para substituir o que, de fato, é insubstituível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não importa tanto fazer bem quanto você fazer o que seja possível, porque na medida em que a ação produzir resultados, você terá tempo e margem de manobra para ir retificando o que seja necessário. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É preciso oferecer ajuda a quem verdadeiramente a precisar, e esse é o ponto a ser analisado nesta parte do caminho. Use o discernimento, porque as pessoas entoam queixas antes de fazerem algo positivo por elas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Peça ajuda, porque provavelmente o que anda parecendo muito complicado a você poderia ser feito com relativa facilidade, contando com uma pequena ajuda, ou dos amigos, ou dessas pessoas de boa vontade que têm por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Exponha suas pretensões, evite se esconder por trás dessa cortina de timidez que pode, eventualmente, ser útil em algumas ocasiões, mas que, agora, faria você perder a chance de avançar com seus projetos e pretensões.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É importante você defender com vigor seus pontos de vista, mas tendo em mente que provavelmente você o terá de fazer com pessoas que também defenderão outros pontos de vista que contradizem os seus com o mesmo vigor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Investigue, antes de tomar qualquer atitude baseada em suspeitas, investigue bem o que acontece, porque muito provavelmente você descobrirá que nada era o que parecia, e que o assunto real estava em outro lugar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Valorize o que as pessoas lhe apresentam, porque nesta parte do caminho sua alma poderia fazer alianças promissoras, que abrem perspectivas futuras muito auspiciosas. Valorize o que as pessoas lhe apresentam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo é muito mais trabalhoso do que você gostaria, porém, ao mesmo tempo, nesta parte do caminho não será em vão nada do que você fizer; cada passo, cada atitude concreta tende a dar resultados muito bons.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esses projetos que ficaram engavetados na sua alma precisam ver novamente a luz do dia, porque este é um momento em que você precisaria se expressar com intensidade total. Não importa se vai dar certo ou não. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O importante é fazer, mesmo que não seja bem feito, porque se o ideal ainda está distante de acontecer, cada passo que você der, cada atitude prática que você tomar, mesmo que com imperfeições, servirá ao objetivo.