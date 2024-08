É Assim Que Acaba bate recorde e supera Deadpool e Wolverine nas Bilheteiras

É Assim Que Acaba, estrelado por Blake Lively, se destacou como a maior estreia do ano até agora. Com uma arrecadação inicial de 24 milhões de dólares em 3.611 cinemas, o filme superou Deadpool & Wolverine.

Baseado no livro de Colleen Hoover, lançado em 2016, o filme tem mostrado um começo promissor, já que arrecadou 45 milhões de dólares em seus primeiros três dias. Este sucesso é notável considerando seu orçamento relativamente baixo de cerca de 25 milhões de dólares, um valor modesto para uma produção de estúdio durante a temporada de verão.

O desempenho positivo de É Assim Que Acaba pode ser atribuído ao impulso da autora Colleen Hoover nas redes sociais, especialmente no TikTok, e ao marketing eficaz voltado para o público feminino. Embora muitos especialistas inicialmente acreditassem que o filme poderia não corresponder às expectativas, ele acabou superando previsões e se destacando nas bilheteiras.

Mesmo após descontar os 7 milhões de dólares arrecadados nas pré-estreias, o filme ainda arrecadou 17 milhões de dólares na sexta-feira de estreia, superando Deadpool & Wolverine. Por outro lado, Deadpool & Wolverine, da Disney, arrecadou 15,6 milhões de dólares na sexta-feira, com uma queda de 44% em relação à semana anterior. No entanto, o filme continua a mostrar boa retenção e deve ultrapassar 500 milhões de dólares e 1 bilhão globalmente, juntando-se ao seleto grupo de filmes que alcançam esse marco.

Além de seu sucesso nas bilheteiras, É Assim Que Acaba quebrou recordes para a Sony Pictures, tornando-se a quarta maior estreia de todos os tempos do estúdio e a maior de 2024.

Em 16 de maio estúdios Sony liberaram o trailer do filme É Assim Que Acaba (It Ends With Us). Protagonizado por Blake Lively, o filme tem como diretor Justin Baldoni. Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton e Brandon Sklenar estão no elenco. Christy Hall assina o roteiro.

A trama de É Assim Que Acaba é baseado na vida de Lily Blossom Bloom (Blake Lively), uma florista que se apaixona pelo renomado cirurgião Ryle (Justin Baldoni). O romance, que começa de maneira intensamente apaixonada, evolui para uma relação abusiva, forçando Lily a confrontar seu passado sombrio enquanto vivia com seus pais. Ela decide se dedicar ao amor próprio, mas sua jornada se complica com o retorno de uma figura significativa de seu passado.