Conheça as 10 músicas mais preferidas no YouTube Brasil em 2024 - (crédito: TMJBrazil)

O YouTube revelou nesta semana as as 10 músicas mais preferidas entre os brasileiros entre os meses de janeiro de julho de 2024. O relatório dá uma boa pista de quais serão os singles mais ouvidos em uma nova lista a ser concluída no final do ano.

Segundo a maior plataforma de vídeos do mundo, das 10 faixas, quatro são de artistas do sertanejo, o gênero mais ouvido no país atualmente. Funk, Gospel e Forró e seus subgêneros vêm logo em seguida, com dois representantes cada.

Na lista, estão grandes nomes do gênero como Simone Mendes, Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano e Guilherme e Benuto, mas há espaço para o funk que é representado por nomes como MC PH e MC Ryan SP.

“É notável a persistência do sertanejo no topo das paradas, um ritmo genuinamente brasileiro que se mantém em alta há uma década”, observa Sandra Jimenez, diretora de parcerias de música do YouTube na América Latina. “Essa vitalidade se deve à constante reinvenção do gênero, seja pela fusão com outros estilos, releituras de clássicos, versões inovadoras ou pela identificação com o público e produções visuais caprichadas em vários formatos. Nos últimos anos, para minha alegria pessoal, testemunhamos a ascensão de vozes femininas em um cenário antes predominantemente masculino, enriquecendo ainda mais a diversidade musical brasileira”, destaca.

10 mais do YouTube: destaque para Simone Mendes

De todos os nomes que aparecem, a cantora Simone Mendes se destaca. Aparecendo três vezes na lista, entre feats e single próprio, a cantora é uma das vozes brasileiras mais ouvidas da atualidade.

Confira o TOP 10 de artistas musicais do YouTube Brasil em 2024:

10. Thullio Milionário – “Casca de Bala”

9. Guilherme & Benuto, Simone Mendes – “Manda um Oi (Ao Vivo)”

8. Simone Mendes – “Dois Tristes (Ao Vivo)”

7. Isadora Pompeo – “Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)”

6. Zé Neto & Cristiano – “Barulho do Foguete (Ao Vivo)”

5. Lauana Prado – “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)”

4. Valesca Mayssa, Todah Music – “Eu Sou Teu Pai (Ao Vivo)”

3. THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha – “THE BOX MEDLEY FUNK 2”

2. Mc PH, Mc Ryan SP, Mc Luki, DJ GBR, Mc IG – “Let’s Go 4”

1. Manu Bahtidão e Simone Mendes – “Daqui pra Sempre”