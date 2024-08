MC Durrony lança single ‘Agora é Fácil Criticar’

Sabe aquele momento depois de um término de relacionamento, onde tudo parece uma bagunça? MC Durrony pegou essa sensação e transformou em música, com o lançamento de Agora É Fácil Criticar.

Inspirado pelas turbulências do cotidiano amoroso, o MC joga na pista um funk dançante, que é tanto uma catarse, quanto uma provocação. O lançamento já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.

A letra revela um cara lidando com as consequências do fim de uma relação, mas com uma pegada que foge do drama tradicional. Em vez de chorar pelo leite derramado, ele manda um recado direto: “Quer dizer que eu só te fiz sofrer / Esqueceu do que tu falou.”

Na faixa, MC Durrony faz questão de lembrar que as coisas não são tão simples quanto parecem e que, na hora de criticar, a galera costuma esquecer os bons momentos.

E tem mais: “Agora é fácil criticar / E dizer meus defeitos pros outros / Pena que na cama esse povo não tá / Pra ouvir tu falar que eu sou melhor de todos”.

Nessa parte, o artista cutuca as críticas que recebe após o término, mas também faz questão de destacar que, na intimidade, as coisas eram bem diferentes. É quase uma ironia, mostrando como as pessoas gostam de apontar defeitos, mas não sabem de tudo que rolou entre quatro paredes.

“Esse lançamento é uma vibe que mistura um pouco de amargura com autoconfiança, o tipo de som que você vai querer ouvir na balada, enquanto segue em frente e deixa o passado para trás.”, comenta MC Durrony.

Com quase 500 mil ouvintes mensais no Spotify e seus lançamentos ultrapassando 63 milhões de streams, MC Durrony se firma como uma das vozes mais autênticas do funk atual.

Com Agora É Fácil Criticar, o artista fala diretamente para quem já viveu essa experiência e mostrando que, no final das contas, vida que segue!

Em julho, MC Durrony lançou a inédita ‘Deixa Ela Descer no Chão’

MC Durrony é nome de destaque na cena atual do funk e ele se mantém fiel ao gênero que o fez ficar conhecido nacionalmente. É um caminho para que muitos artistas da periferia consigam mudar de vida. No Rio de Janeiro, berço desse ritmo musical que, hoje, é um dos maiores símbolos da cultura brasileira, a presença do gênero é ainda mais forte.

Agora, MC Durrony lança a inédita Deixa Ela Descer no Chão, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music. A faixa promete aumentar a lista dos grandes hits do artista.

”Deixa ela descer no chão / Exibir seu cabelão / Tomar conta do pretão / Dono do teu coração”: assim canta MC Durrony em Deixa Ela Descer no Chão, que tem um ritmo acelerado e batidas contagiantes. A música fala sobre uma mulher que gosta de dançar, ser livre e aproveitar cada oportunidade de curtição. Na faixa, o artista enaltece essa liberdade e canta para que ela possa se divertir cada vez mais.

MC Durrony acumula sucessos em seu currículo, mesmo tendo uma carreira jovem. No Spotify, já são quase 400 mil ouvintes mensais e o cantor teve diversas músicas que viralizaram nas redes sociais na internet e ganharam milhões de visualizações, além das reproduções das dancinhas feitas pelo público.

O hit Assanhadinha, em que ele colaborou com a cantora Pocah, conta com mais de 10 milhões de plays no Spotify. As virais Mete Bala Te Amo/ Ama P**** Nenhuma, Quero Ver Esquecer O Pretão e A Culpa É Tua Você Falou Pra Fulana têm 8 milhões, 15 milhões e 22 milhões de plays na plataforma, respectivamente.

Confira Agora é Fácil Criticar de MC Durrony: