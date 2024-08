Bruno De Luca e sua primeira experiência como pai: “Desafios”

Bruno De Luca celebra o dia dos pais com um significado especial. Pai de primeira viagem da pequena Aurora, fruto do relacionamento com Sthefany Vidal, o ator traz uma perspectiva inspiradora sobre a paternidade.

Ao refletir sobre como gostaria que a filha lembrasse dele no futuro, Bruno destaca: “eu gostaria que a minha filha lembrasse de mim como um pai amigo, companheiro, que sempre deixou ela ser o que quisesse, uma criança livre, sem repressão, que ele sempre lembre de um pai divertido, um pai amoroso” comenta.

Em meio a uma trajetória profissional de sucesso, Bruno destaca o compromisso com a família, e mesmo com os desafios, encontrando maneiras de estar presente na vida da filha.

“É desafiador equilibrar o trabalho com a atenção à minha filha. Trabalho bastante em casa, e como minha casa é nova e ainda não tenho uma porta no escritório, acabo enfrentando algumas dificuldades. Minha filha frequentemente vem até mim, chamando ‘trabalho, papai’ e querendo sentar no meu colo enquanto estou no computador, apesar dos desafios, é uma situação que eu considero positiva e gratificante. É um problema que, de certa forma, é gostoso de administrar”, completa.

Quando se trata de transmitir valores e experiências, os pais desempenham um papel fundamental na formação dessas tradições. No relacionamento entre pai e filha, essas tradições se tornam um elo único, moldando não apenas a infância, mas também influenciando na vida adulta, e Bruno também pretende seguir criando essa relação e conexão com a filha.

“Meu pai nos ensinou uma oração especial quando éramos pequenos, e essa prática se tornou uma tradição familiar. Até hoje, minha família e eu fazemos essa oração todas as manhãs de domingo, reunidos com os primos, avós e outros parentes”, destaca Bruno.

Tornar-se pai é uma jornada transformadora que traz uma reavaliação de prioridades e valores. As lições aprendidas nesse novo papel vão além do que se imagina antes da chegada de um filho. A experiência de paternidade revela novas perspectivas sobre paciência, responsabilidade e amor incondicional. Cada desafio enfrentado e cada momento compartilhado contribui em um entendimento mais profundo de si e do significado de ser pai, Bruno compartilhou uma lição e uma nova perspectiva que ele reconheceu nesse novo universo da conexão de filhos e pais.

“A maior lição que aprendi é sobre a importância da mãe na vida de um ser humano. A conexão entre mãe e filho é única e profundamente especial; é difícil encontrar qualquer outra relação com um vínculo tão forte, fico admirado ao ver como minha esposa, apesar de todo o cansaço e desafios que enfrenta, se mantém firme e dedicada à nossa filha, como se nada tivesse mudado. Sempre tive uma grande admiração pela minha mãe, mas agora, ao me tornar pai, percebo ainda mais a profundidade e a importância desse vínculo, e como a relação mãe-filho é fundamental”.

O apresentador e empresário aproveita para deixar uma reflexão importante para futuros papais e para aqueles que estão começando esse novo desafio.

“Cada dia traz novos desafios e ensinamentos, e minha esposa. Stephanie, é uma grande fonte de conhecimento, sempre pesquisando e lendo sobre criação de filhos e me ajudando a crescer nesse papel. Se eu pudesse oferecer um conselho para outros pais, seria o de se esforçar para ser um apoio constante e compreensivo”, completa.