AC/DC lança a edição especial de ‘Ballbreaker’ em vinil dourado

Ballbreaker, um dos grandes êxitos da banda australiana AC/DC, acaba de ganhar uma reedição especial em vinil dourado pela Sony Music para o mercado internacional. O décimo terceiro disco do grupo liderado por Angus Young foi lançado originalmente em 1995 e teve, como destaque, as faixas Hard as Rock, Hall Caesar e Cover You In Oil.

De acordo com informações do Vinews, esta edição de Ballbreaker está disponível no site oficial do produto pelo valor de £31.99 (cerca de R$ 234 – Impostos podem ser aplicáveis).

Ballbreaker marca o retorno do baterista Phil Rudd, que havia sido despedido da banda em 1983. Sua presença trouxe uma familiaridade bem-vinda além de uma sonoridade sólida, direta e sem firulas. É o AC/DC em sua forma mais autêntica. A produção do álbum é assinado pelo conceituado Rick Rubin, um nome conhecido por entender a essência crua do rock.

Na época de seu lançamento, Ballbreaker levou o AC/DC a vender mais de 2 milhões de cópias apenas nos EUA.

Em abril, o AC/DC vendeu 1,5 milhão de ingressos em apenas um dia

De acordo com informações do site Pollstar, a lendária banda de rock australiana AC/DC vendeu mais de 1,5 milhão de ingressos em apenas um dia.

O site entrevistou na última semana, Chris Dalston, diretor de turnês internacionais da agência CAA, responsável pelos shows de grandes nomes como Lionel Richie, Bon Jovi e Queen.

Em sua análise, Dalston destacou a mais recente turnê do AC/DC no que se diz respeito à venda de ingressos: “Acreditamos que será uma das maiores turnês de todos os tempos, mas você nunca tem certeza até colocar os ingressos à venda… Você não consegue dormir, eu estava nervoso”, explicou o executivo.

E continuou: “Acordei às 2h30 ou 3 da manhã e a Europa já tinha aberto (as vendas de ingressos) – e já tínhamos esgotado alguns dos shows”.

Dalston, então, revelou: “Foram vendidos 1,5 milhão de ingressos em um dia. … É impressionante porque eles são muito particulares na forma como conduzem os seus negócios. Eles não fazem VIP. Eles não fazem preços dinâmicos de ingressos. Eles nunca querem ouvir os fãs reclamando que os preços dos ingressos estão muito altos. Há também um ponto em pressionamos um pouco porque, caso contrário, eles não poderiam se dar ao luxo de fazer turnês, especialmente quando estão tocando num dia e folgando três”.

Até o momento, o AC/DC conta com 21 shows agendados para a Europa, entre os dias 17 de maio e 17 de agosto. Para Chris Dalston, as datas agendadas podem ajudar a convencer a banda em ampliar a sua atual turnê.

“Obviamente, o objetivo é torcer para que eles continuem se eles gostarem e se isso funcionar bem… para tentar mantê-los na estrada em 2025, 2026, 2027, por mais tempo que eles queiram tocar, mas temos que passar pela Europa primeiro”, concluiu.

Confira o conteúdo completo de Ballbreaker em vinil dourado:

Lado A

1. “Hard as a Rock”

2. “Cover You in Oil”

3. “The Furor”

4. “Boogie Man”

5. “The Honey Roll”

6. “Burnin’ Alive”

Lado B

7. “Hail Caesar”

8. “Love Bomb”

9. “Caught with Your Pants Down”

10. “Whiskey on the Rocks”

11. “Ballbreaker”