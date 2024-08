Michael Bublé anuncia inédita coletânea ‘The Best Of Bublé’ para setembro - (crédito: TMJBrazil)

O cantor canadense Michael Bublé anunciou nesta semana a sua nova coletânea The Best Of Bublé, que chegará às plataformas digitais pela Warner Music, via Reprise Records. O single, que caracteriza um verdadeiro hino do icônico artista do jazz e do pop, antecede o projeto que reunirá 21 sucessos de Bublé.

The Best Of Bublé seleciona as músicas essenciais de todo o catálogo de Michael Bublé, como Haven’t Met You Yet, Feeling Good, Sway, Everything e It’s A Beautiful Day.

Com uma seleção de hits e preciosidades inéditas, The Best Of Bublé funciona também como uma ampla visão geral da jornada musical de Michael Bublé até agora, ao mesmo tempo em que sugere muito mais por vir.

Em janeiro deste ano, Michael Bublé foi anunciado em novo single de Jason Derulo

Jason Derulo e Michael Bublé se unem pela primeira vez no novo single Spicy Margarita, disponível agora pela Atlantic Records, com distribuição nacional da Warner Music. O hit é um sampleado do icônico Sway de Dean Martin, que Bublé fez um cover famoso em seu primeiro álbum de estúdio, há mais de 20 anos. A versão de Sway de Bublé acumula mais de 415 milhões de streams globais.

Sendo a primeira parceria musical dos dois ícones internacionais líderes das paradas, Spicy Margarita segue a recente aparição de Bublé no episódio de estreia da nova série de podcasts de Derulo, On The Road, co-apresentada por Sincere Show.

“A música de Michael tem sido uma parte importante da minha vida. Então, toquei ‘Spicy Margarita’ para ele e ele mergulhou nela imediatamente. Ele me perguntou: ‘Tudo bem se eu e meu pessoal adicionarmos alguma orquestração?’ E eu pensei: ‘Claro que sim!’. A versão dele é inacreditável. Foi exatamente o que eu imaginei. Tem um toque latino com um pouco de funk brasileiro. Estou muito animado para que todos ouçam“, compartilhou Jason Derulo.

Confira o lyric vídeo de Don’t Blame It On Me: