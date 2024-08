NX Zero lança a faixa ao vivo ‘Ligação’, escolhida pelos fãs da banda

Nas últimas semanas o NX Zero abriu uma votação para que os fãs escolhessem o próximo single do audiovisual, e a eleita foi Ligação, que chegou nesta sexta-feira (9), em todas as plataformas digitais pela Deck.

“Ligação é, para muitos, a canção mais forte do álbum Em Comum, nos shows ela sempre traz uma emoção muito intensa, pois fala de uma situação difícil que está acontecendo, e isso faz muitas pessoas se identificarem, sendo esse um dos motivos dela ter sido a escolha da audiência para ser o próximo single do Ao Vivo no Allianz Parque. Achamos merecido demais essa música ser escolhida, pois amamos tocar ela ao vivo e sentir a reação de todos”, explica Daniel Weksler.

NX Zero é uma das grandes bandas brasileiras e o sucesso de sua turnê de reencontro Cedo ou Tarde é uma prova da força, do sucesso e da importância deles para o público, principalmente seu encerramento em São Paulo, cidade da banda. Para nossa sorte, essa apresentação emocionante foi gravada e será lançada em audiovisual ao longo das semanas.

Só Rezo e Cartas Pra Você já estão disponíveis. Nas próximas semanas, Di Ferrero, Filipe Ricardo, Gee Rocha, Caco Grandino e Daniel Weksler disponibilizarão outros singles e o DVD na íntegra também chegará ao público esse ano.

A direção é de Fred Ouro Preto, produção por Gee Rocha e Rafael Ramos.

NX Zero lança ‘Agora’ em vinil duplo cinza e branco

O NX Zero lançou no dia 5 de julho uma edição especial do álbum Agora em vinil duplo cinza e branco pela Universal Music. O projeto celebra os 20 anos de trajetória da banda, consolidados por este trabalho, com as suas faixas remixadas e remasterizadas.

O produto já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 299,90.

A gravação original de Agora foi cuidadosamente remixada por Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media, em São Paulo, levando em consideração o atual consumo de música através dos canais digitais. Já a masterização ficou a cargo do premiado Carlos Freitas, do estúdio Classic Master, na Flórida (EUA).

O álbum, com nova mixagem, incluindo a moderna e imersiva experiência em áudio espacial Dolby Atmos, foi lançado nas plataformas digitais em dezembro de 2023, como explica Ferraz: “Foi incrível fazer esse trabalho com um disco de uma banda que representa tanto para o Brasil. Revisitar as faixas, ouvir eles mais jovens, deixar os timbres mais modernos e, como processos especiais, fazer a nova mix para áudio espacial e master para o vinil. Pra mim, resgatar esse disco clássico foi um trabalho super importante”.

Confira: