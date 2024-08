No ar em Renascer, Matheus Nachtergaele recebe troféu em Gramado

O ator, diretor, roteirista e autor Matheus Nachtergaele, que está em destaque na novela Renascer como Norberto, é homenageado com o Troféu Oscarito na 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado.

O Troféu Oscarito é uma distinção oferecida pelo Festival de Cinema de Gramado desde 1990, reconhecendo não apenas atores e atrizes de destaque, mas ocasionalmente também outros profissionais e instituições que têm uma contribuição significativa para o cinema brasileiro. Nomeado em homenagem ao ator Oscarito, esta é a principal honraria do festival.

No ano passado, durante a 51ª edição do festival, Matheus Nachtergaele teve sua contribuição reconhecida com uma estrela na Calçada da Fama da cidade. Ele acumula indicações e prêmios em renomados festivais e premiações, como Festival de Cannes, Prêmios Platino, Festival de Cinema de Lisboa, Uruguay International Film Festival, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, Festival do Rio, Festival de Brasília, Cine Ceará e Cine PE.

Nascido em São Paulo, Matheus iniciou sua trajetória no Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho e na companhia Teatro da Vertigem, ganhando destaque com seu trabalho em O Livro de Jó (1995). Em 1997, fez sua estreia no cinema com dois filmes marcantes: o clássico gaúcho Anahy de las Misiones, de Sérgio Silva, e O Que É Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

A estreia de Matheus Nachtergaele na TV Globo também ocorreu em 1997, na minissérie Hilda Furacão, onde interpretou Cintura Fina, um personagem que, apesar de ter nascido com um corpo masculino, se identificava como mulher, desafiando as normas de gênero da época. Este papel lhe conferiu reconhecimento e o levou a protagonizar a minissérie O Auto da Compadecida (1999), que, ao ser adaptada para o cinema, lhe garantiu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como Melhor Ator.

Em 2002, Matheus Nachtergaele participou do aclamado filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, que recebeu quatro indicações ao Oscar. Além de atuar, Nachtergaele também demonstrou seu talento como diretor com A Festa da Menina Morta, um longa-metragem selecionado para a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes.

O filme conquistou prêmios de Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Música, Melhor Filme do Júri Popular e o prêmio da crítica no Festival de Gramado. Em 2008, ainda arrecadou os prêmios de Melhor Direção de Ficção e Melhor Ator no Festival do Rio.

O Festival de Cinema de Gramado, realizado anualmente em Gramado, no Rio Grande do Sul, é um dos mais prestigiados eventos de cinema do Brasil e da América Latina. Fundado em 1973, é conhecido por sua celebração do cinema nacional e internacional, destacando produções e talentos emergentes da indústria cinematográfica. O evento acontece no Palácio dos Festivais entre 9 e 17 de agosto.

Filme ‘O Auto da Compadecida 2’, com Matheus Nachtergaele, ganha primeiro teaser

No dia 2 de maio, o filme O Auto da Compadecida 2 ganhou o primeiro teaser. A sequência mostra João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) mais de vinte anos após o primeiro filme.

Os atores Virginia Cavendish e Enrique Diaz estão no elenco e interpretam Rosinha e Joaquim Brejeiro respectivamente. Guel Arraes é o co-roteirista e diretor do longa.

Confira a lista dos longas indicados para 52ª edição do Festival de Gramado: Longas-metragens brasileiros Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba

Cidade; Campo, de Juliana Rojas

Estômago 2: O Poderoso Chef, de Marcos Jorge

Filhos do Mangue, Eliane Caffé

O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

Pasárgada, de Dira Paes Longas-metragens gaúchos Até Que a Música Pare, de Cristiane Oliveira

A Transformação de Canuto, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto Carvalho

Infinimundo, de Bruno Martins e Diego Müller

Memórias de um Esclerosado, de Thais Fernandes e Rafael Corrêa

Um Corpo Só, de Cacá Nazario Curtas-metragens gaúchos A um Gole da Eternidade, de Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes

Natal, de Alan Orlando

Pastrana, Melissa Brogni e Gabriel Motta

Cassino, de Gianluca Cozza

Zagêro, de Victor Di Marco e Márcio Picoli

Janeiro, de Boca Migotto

Correnteza, de Diego Müller e Pablo Müller

Não Tem Mar Nessa Cidade, de Manu Zilveti

Chibo, Gabriela Poester e Henrique Lahude

Flor, de Joana Bernardes

Viagem Para Salvador, de João Pedro Fiuza

Posso Contar nos Dedods, de Victória Kaminski

Entrega, de Luiz Azambuja e Pedro Pesser

Noz Pecã, de Aline Gutierres

Está Tudo Bem, de Rodrigo Herzog

Envergo Mas Não Quebro, de Tatiana Sager

A programação completa está disponível no site oficial do evento.