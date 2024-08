Marido de Hilary Duff posta foto hilária da filha chorando enquanto ela está fora: “Estou com tudo sob controle”

Hilary Duff e Matthew Koma enfrentam um momento turbulento com a ausência da mãe

No último sábado, 10 de agosto, o músico Matthew Koma, de 37 anos, compartilhou uma foto no Instagram Stories de sua filha de três meses, Twones, chorando muito, enquanto Hilary Duff, sua esposa e mãe da criança, estava ausente. A mensagem que Koma incluiu na imagem borrada, direcionada a Duff, também conhecida por seu papel como Lizzie McGuire, foi bem-humorada: “Temos tudo sob controle, @hilaryduff, não pense nem por um segundo que estamos sentindo sua falta.”

Matthew não especificou quanto tempo Hilary Duff estava fora ou onde estava. Além de ser pai de Twones, Koma é também padrasto de Luca, de 12 anos, o primeiro filho de Hilary Duff com seu ex-marido Mike Comrie. Recentemente, Koma compartilhou em seus stories do Instagram sobre atividades com suas outras filhas, dizendo: “Tive uma conversa difícil com Banks e disse a ela que, se quisesse escapar dessa coisa de bebê, teria que começar a trabalhar mais duro.” Ele brincou sobre a situação com uma foto de Banks, sua filha mais velha, carregando um estojo de violão, e acrescentou: “Noites de microfones abertos, aqui vamos nós.”

Apesar da agitação na vida da família de Hilary Duff, a atriz revelou em julho deste ano no podcast Informed Pregnancy que ela e Koma planejaram o quarto filho. “A primeira pergunta de todo mundo é: ‘Foi um acidente?'”, contou a atriz. “Não, nós realmente planejamos esse bebê.”

Hilary Duff, estrela de How I Met Your Father, riu e acrescentou: “Acho que sou uma das pessoas mais impulsivas e ponderadas que conheço.” Ela mencionou que, apesar das piadas de Koma sobre o quão agitada é a vida deles, ele também queria ter outro filho.

A atriz de A Nova Cinderela confirmou que ela e Koma “definitivamente terminaram” de ter filhos. “Matthew fez vasectomia duas semanas antes de eu dar à luz [Twones]”, revelou no podcast.