Anitta curte férias com amigos na Grécia - (crédito: TMJBrazil)

Em seu Instagram, Anitta se diverte: “Nós somos ricos”. A cantora está de férias com um grupo de amigos famosos na Grécia.

A cantora pop Anitta está de férias em Mykonos, na Grécia, com um grupo de amigos famosos que inclui Maya Massafera, Duda Beat, Dani Calabresa e Bruna Griphao.

Ela tem compartilhado momentos divertidos no Instagram. Nesta segunda-feira, 12, o grupo cantou os versos “nós somos ricos / somos muito ricos”, e a cena divertiu os fãs de Anitta.

Ao final, todos riram bastante do momento. Em outras postagens, o cantor Nattan juntou-se ao grupo fazendo a alegria da cantora.

Ao explorar as muitas camadas de seu talento artístico incomparável, Tiago PZK apostou na mistura musical envolvente da Argentina e do Brasil por meio do novo single Alegría, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.

Junto com a superestrela global brasileira Anitta e a sensação pop argentina Emilia, o cantor apresenta sua própria interpretação do funk brasileiro no quinto single de seu recém-lançado álbum de sucesso, GOTTI A.

Em Alegría, Anitta e Emília entrelaçam estilos vocais robustos em português, espanhol e inglês e a voz encantadora e rouca de Tiago PZK participa com jogos de palavras sensuais.