Calvin Harris lança a coletânea ’96 Months’ com seus trabalhos mais influentes

Na última semana, o produtor britânico Calvin Harris lança seu sétimo álbum de estúdio, intitulado 96 Months, que compila seu trabalho dos últimos oito anos, apresentando faixas icônicas, como This Is What You Came For, One Kiss, How Deep Is Your Love, além do mais recente single, Free em colaboração com Ellie Goulding. O disco está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

Calvin Harris é uma força inegável no mundo da música dance, com mais de 48,6 bilhões de streams totais, 72,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e singles em primeiro lugar em mais de 15 países ao redor do mundo. Sua carreira é marcada por colaborações inovadoras e sucessos recordistas, com dois álbuns e 11 singles que alcançaram o topo no Reino Unido.

As colaborações de destaque em 96 Months são Free (com Ellie Goulding), Promises (com Sam Smith) e This Is What You Came For (com Rihanna).

Calvin Harris se une a Ellie Goulding na inédita ‘Free’

O icônico produtor Calvin Harris retorna à música com o inédito single Free ao lado de Ellie Goulding. Eles apresentaram o single na residência de Calvin em Ushuaia no dia 19 de junho, com a gravação do audiovisual.

Os singles Need Your Love, Outside e Miracle juntos acumulam quase 7 bilhões de streams globalmente. No Reino Unido, todos os três singles estiveram no TOP 10 do OCC, com Miracle sendo o single de Calvin com maior tempo em primeiro lugar.

Os shows de Calvin Harris incluem datas no México, Marrocos, Países Baixos, França, Irlanda e Alemanha e seu teaser inicial foi visualizado mais de 1,5 milhão de vezes.

