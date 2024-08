FINNEAS anuncia o lançamento de ‘For Cryin´ Out Loud!’, seu 2º álbum de estúdio

FINNEAS, artista, compositor e produtor acaba de anunciar a chegada de seu novo trabalho de estúdio, intitulado For Cryin’ Out Loud!, o segundo álbum de estúdio do artista que tem lançamento previsto para o dia 4 de outubro pela Universal Music, via Interscope Records.

O autoproduzido álbum solo de FINNEAS nasceu de uma série de sessões de estúdio ao vivo em Los Angeles (EUA), reunindo alguns de seus amigos e colegas mais próximos em um único espaço.

Em contraste com seu disco de estreia, OPTIMIST, que apresentava instrumentais escritos e executados exclusivamente pelo próprio artista, For Cryin’ Out Loud! vê FINNEAS expandir seus horizontes criativos para um ambiente clássico de estúdio e banda, liberando a criatividade do artista, resultando em sua obra mais edificante e crua até hoje.

For Cryin’ Out Loud! segue o lançamento do terceiro álbum de estúdio de sua irmã, Billie Eilish, HIT ME HARD AND SOFT, que solidificou ainda mais FINNEAS como um dos produtores e compositores mais aclamados e premiados de sua geração.

Finneas afirma que jovens nem “ouvem a música inteira mais”

O produtor Finneas conversou com a revista Rolling Stone e falou sobre como se sente com a forma de consumir música dos jovens, desprezando álbuns inteiros em detrimento de singles ou mesmo trechos de músicas.

“Não ouvimos a música inteira mais. Focamos em um verso da segunda estrofe que bombou no TikTok. Estamos assistindo conteúdo na vertical que foi feito uma hora atrás, com alguma pessoa contando seus pensamentos sobre algo de uma hora atrás”, afirmou.

“Tudo é um contra-movimento e isso faz a coisa se mexer. Acho que vamos retornar a essa coisa de se imergir em um álbum. Eu realmente acredito”, disse.

Billie Eilish, irmã de FINNEAS, está no 1º lugar nas paradas globais da Billboard

Nesta segunda-feira (12), Billie Eilish conquistou o primeiro número 1 na Billboard Global 200 e na Billboard Global Excl. U.S. já que a faixa Birds of a Feather está no topo das listas.

A cantora também estreia entre os cinco primeiros de cada parada, Guess de Charli xcx, no qual ela faz uma participação, está em terceiro lugar no Global 200 e em quinto lugar no Global Excl. U.S.

De acordo com a Billboard, Birds of a Feather lidera a parada Global 200 com 78,8 milhões de streams e 7.000 unidades vendidas em todo o mundo, de 2 a 8 de agosto.

A música subiu para o topo da lista Global Excl. U.S, com 57,3 milhões de streams e 3.000 vendidos fora dos Estados Unidos de 2 a 8 de agosto. Vale lembrar que ela alcançou anteriormente o segundo lugar com Lunch em junho e Therefore I Am em 2020. Tanto Birds of a Feather quanto Lunch são de seu mais novo álbum, Hit Me Hard and Soft.

Guess de Charli xcx, com Billie, estreia em 5º lugar no Global Excl. U.S. com 40,1 milhões de streams e 4.000 vendidos pelo mundo.

Confira For Cryin’ Out Loud!: