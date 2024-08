Surpreendente: Wesley Safadão vende cavalo quarto de milha por preço recorde

Na última quinta-feira, 8 de agosto, o luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, foi o cenário de um dos eventos mais aguardados do setor agropecuário brasileiro: o leilão de cavalos da raça Quarto de Milha. Organizado pelo renomado Haras Frange, juntamente com outros grandes nomes do setor, o leilão foi um verdadeiro sucesso, arrecadando impressionantes R$ 18,5 milhões com a venda de 44 lotes de equinos de alta qualidade.

O evento chamou a atenção não apenas pela magnitude das transações, mas também pela seleção excepcional de animais apresentados. Entre os destaques da noite, a égua Sookie foi a grande estrela, arrematada por um impressionante valor de R$ 3 milhões. Sookie, uma alazã de pedigree notável, é filha de dois dos mais renomados garanhões da raça: Shining Spark e Pale Faced Whiz. Sua venda recorde é um reflexo da demanda crescente por animais com linhagens consagradas, além de seu apelo visual impressionante e potencial genético.

Outro destaque significativo foi a venda da égua Blue Shining Gun, propriedade do famoso cantor e investidor agropecuário Wesley Safadão. Blue Shining Gun foi vendida por R$ 1 milhão, sublinhando o crescente envolvimento de Safadão no mundo dos cavalos Quarto de Milha. O cantor, que também é proprietário do Haras WS em Aracoiaba, Ceará, tem se destacado não apenas pela sua carreira musical, mas também pelo seu investimento sério e estratégico na criação e manejo de cavalos dessa raça. O sucesso da venda de Blue Shining Gun reafirma o prestígio e a importância de Safadão no setor agropecuário.

O leilão contou com a participação de outros grandes players da indústria, como o Condomínio CH Time to Shine e o Haras Caparaó. A competição acirrada entre os compradores resultou em um valor médio de venda de R$ 402 mil por lote, evidenciando a qualidade e o valor dos animais em leilão. Esse valor médio demonstra não apenas a valorização dos cavalos Quarto de Milha, mas também o crescente interesse e investimento no setor.

Antônio Frange Júnior, proprietário do Haras Frange e organizador do evento, expressou sua satisfação com os resultados do leilão. Em declarações feitas após o evento, Frange destacou a excelência dos animais apresentados e a resposta entusiástica do público. “Estamos muito contentes com o sucesso do leilão deste ano. O valor total arrecadado e o nível de competição foram além das nossas expectativas. Vamos continuar trabalhando para aprimorar ainda mais o evento e trazer novidades para as próximas edições,” afirmou Frange.

O leilão de cavalos Quarto de Milha não só estabeleceu novos recordes de preços, mas também reforçou a posição do Brasil como um importante player no mercado internacional de equinos. A combinação de genética superior, manejo especializado e o envolvimento de figuras influentes como Wesley Safadão contribuíram para o sucesso do evento, que se consolidou como um marco no calendário agropecuário nacional.

Os participantes e espectadores ficaram sem palavras diante dos preços alcançados, que refletem não apenas a qualidade dos animais, mas também o entusiasmo e o investimento crescente no setor. Com a promessa de futuras edições ainda mais grandiosas, o leilão do Palácio Tangará se firmou como um evento indispensável para os amantes e investidores do mundo dos cavalos Quarto de Milha.

Em suma, o leilão não só marcou um capítulo de sucesso na trajetória de Wesley Safadão como investidor, mas também destacou o prestígio e a importância crescente do Haras Frange no cenário nacional. Com os preços surpreendentes e o nível de qualidade demonstrado, o evento foi um verdadeiro espetáculo que deixou todos ansiosos pelas próximas edições.