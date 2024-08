Gusttavo Lima relembra incêndio na infância: ‘Vivi sob um pé de manga’

Em entrevista ao Billboard Brasil o cantor relembra a infância sofrida, e relembra a época em que viveu debaixo de um pé de manga, após pegar fogo na casa de sua família.

Gusttavo Lima, capa da edição #9 da Billboard Brasil, surpreendeu ao falar sobre família, saúde mental e até mesmo a ajuda psicológica que recebe como parte importante de um processo de autoconhecimento.

A Billboard Brasil o cantor Gusttavo Lima refletiu sobre sua trajetória e como suas origens humildes moldaram sua determinação e gratidão. Ele admite que, apesar de seu sucesso, ainda se emociona ao relembrar sua infância difícil, onde morava em uma casinha de pau a pique e passou dias embaixo de uma árvore após um incêndio. Gusttavo Lima recordou na entrevista o sacrifício de sua mãe, que, apesar das adversidades, sempre ajudou os necessitados e lhe transmitiu valores que ainda carrega consigo.

Reconhecido por sua influência em hits recentes no sertanejo, o cantor Gusttavo Lima também discutiu os desafios pessoais, incluindo a perda de sua irmã e mãe, e como isso impactou sua vida. Ele destacou o papel da terapia em seu processo de autoconhecimento e a importância de não atribuir culpas pelos traumas do passado, mas sim entender o contexto das gerações anteriores. Gusttavo Lima compartilhou que, apesar das dificuldades, valoriza a importância da família e do tempo de qualidade com seus filhos, mantendo a simplicidade e proximidade na criação deles.

O dono do hit ‘Canudinho‘ falou também sobre seu futuro. Gusttavo Lima planeja um filme baseado em sua vida, buscando retratar a realidade de suas origens com autenticidade. Ele também anunciou uma redução em sua agenda de shows, priorizando mais tempo com a família, mas mantendo um compromisso significativo com a música, com novos projetos e eventos programados. Ele expressou sua satisfação com a carreira e seu desejo de equilibrar a vida profissional com a familiar, enquanto continua a inovar e criar para seus fãs.

Vida pessoal de Gusttavo Lima

Em agosto de 2012, o cantor Gusttavo Lima iniciou um relacionamento com a atriz e modelo Andressa Suita. O casal oficializou a união civil em sua residência no dia 15 de dezembro de 2015.

Posteriormente, em 16 de outubro de 2016, realizaram uma cerimônia religiosa na fazenda de Gusttavo Lima em João Pinheiro, Minas Gerais. Durante o casamento, o cantor emocionou a todos ao interpretar ao vivo seu sucesso “60 Segundos” enquanto Andressa entrava acompanhada de seu pai.

O primeiro filho do casal, Gabriel, nasceu em 28 de junho de 2017, seguido pelo nascimento do segundo filho, Samuel, em 24 de julho de 2018. No entanto, em 9 de outubro de 2020, Gusttavo Lima e Andressa anunciaram a separação após cinco anos de casamento.

Negando rumores de traição, Gusttavo Lima esclareceu que a decisão foi sua e explicou: “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila”.

Ele também destacou que a amizade com Andressa continuaria, visando o bem-estar dos filhos: “Temos um propósito maior do que tudo, que é criar dois filhos que serão repletos de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo”.

Apesar da separação, em 2022, Gusttavo Lima e Andressa decidiram reatar o relacionamento, mostrando que o amor e a parceria entre eles ainda eram fortes.

Confira aqui a entrevista completa com o cantor a Billboard Brasil.