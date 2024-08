Katy Perry divaga sobre o amor eterno em ‘Lifetimes’

A cantora pop Katy Perry apresenta seu novo single, Lifetimes, uma reflexão cintilante e energética sobre a infinitude do amor. A música, que é parte integrante de seu novo álbum 143, que será lançado em 20 de setembro, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Capitol Records.

Complementando o clima de verão da música, o vídeo oficial de Lifetimes, dirigido por Stillz (Bad Bunny, Rosalía), foi filmado na bela Ibiza, na Espanha. O vídeo estreou na MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e nos painéis da Paramount, na Times Square, em Nova York (EUA).

“‘LIFETIMES’ é uma canção sobre o amor eterno”, diz Katy Perry. “É sobre encontrar aquele amor profundo e satisfatório da sua vida. Uma alma gêmea não precisa ser sempre um parceiro – pode vir de diferentes formas, como uma criança, um melhor amigo, um animal de estimação. Para mim, é a minha filha – eu pergunto a ela todas as noites: ‘Você me encontrará em todas as vidas?’ Ela diz que sim, e eu me sinto encontrada. Vocês se encontrarão, repetidamente, por vidas”.

143 é um retorno sexy e destemido da multifacetada Katy Perry. Repleto dos hinos pop celebrativos e provocativos que os fãs adoram, é um álbum com muito coração – e muitos BPM‘s.

No dia 20 de setembro, Katy Perry será a atração principal de seu show esgotado no Rock in Rio, no Brasil, marcando sua primeira apresentação no festival do Rio de Janeiro desde 2015. Ela também será a atração principal do Telstra Pre-Game Entertainment, na Grande Final da Toyota AFL 2024, em Melbourne, Austrália, no sábado, 28 de setembro.

Com um acumulado de 115 bilhões de streams e vendas mundiais de mais de 70 milhões de álbuns ajustados e 143 milhões de faixas, Katy Perry é uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos. Ela é uma das apenas 12 artistas na história a superar 100 milhões de unidades certificadas.

Kesha teria feito indireta para Katy Perry durante set do Lollapalooza

Durante sua apresentação no Lollapalooza 2024, realizada no Grant Park, Kesha causou burburinho ao fazer uma aparente referência a Katy Perry. Enquanto cantava Backstabber, do álbum Animal (2010), Kesha alterou a letra da ponte da música, que originalmente inclui o verso “Katie’s to my left, rippin’ my style”.

Na performance, a artista interrompeu a linha e demonstrou desgosto, o que levou muitos fãs a interpretar a mudança como uma alfinetada para Katy Perry. Os espectadores rapidamente conectaram a atitude de Kesha com suas críticas passadas ao trabalho de Perry com Dr. Luke, o produtor musical acusado de abuso emocional e agressão sexual, em um processo que se arrastou por uma década.

A tensão entre as artistas é conhecida, com Kesha tendo sido vocal sobre suas próprias experiências e as práticas prejudiciais na indústria. Após o show, Kesha usou a plataforma X (anteriormente Twitter) para esclarecer um detalhe curioso da apresentação. Ela revelou que a faca que ela carregou durante Backstabber não era uma peça de brinquedo, como planejado, mas sim uma faca de açougueiro real.

“Aparentemente, a faca de brinquedo desapareceu e foi substituída por uma faca de açougueiro de verdade roubada da cozinha”, ela tuitou, “e eu só soube disso agora. Então, assista de novo…”. Além dos rumores em torno de sua performance, Kesha também aproveitou a oportunidade para falar sobre seu próximo álbum, que ela descreveu como um novo começo para sua carreira.

Em entrevista ao Paper, a cantora revelou que o projeto é o primeiro em que ela tem total controle criativo, prometendo uma obra que captura um momento especial em sua vida e que está ansiosa para compartilhar com seus fãs.

Confira Lifetimes: