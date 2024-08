Scheila Carvalho é acusada de ‘exploração’ por ex-funcionária

O colunista Daniel Nascimento descobriu que Scheila Carvalho, ex-integrante do grupo “É o Tchan!”, está no centro de uma batalha judicial! A eterna morena do “Tchan” foi citada em um ação trabalhista movida por sua ex-funcionária. A autora teria sido contratada para trabalhar como cozinheira, mas acabou acumulando funções de babá e empregada doméstica.

Conforme documentos obtidos pelo jornalista, a ex-colaboradora afirma que sua jornada de trabalho era exaustiva e que não recebia pagamento pelas horas extras realizadas. O salário da profissional que trabalhou de 2018 até 2024, era de R$2.200.

A autora do processo, que foi contratada com escala horária de segunda a sábado de 7h00 às 16h00, afirma que a realidade era bem diferente do que constava no contrato de trabalho. Ela alega que ficava disponível praticamente 24 horas por dia para a dançarina e sua família, sendo obrigada a pernoitar na residência para cuidar da filha do casal. No entanto, não teria recebido nada além do salário combinado inicialmente, quando não sabia das funções acumuladas. Além disso, os intervalos de descanso da ex-empregada também nunca teriam sido respeitados.

A ação ainda alega que Scheila e seu marido Tony Salles, não pagaram corretamente as verbas rescisórias após a demissão sem justa causa, deixando de quitar valores como 13º salário, férias vencidas e depósitos de FGTS. Inclusive, a ex-funcionária reclamou que teria sido dispensada do dia para a noite, sem aviso prévio. A ex-empregada alega ainda que trabalhou nesses últimos 6 anos sem tirar férias, pois a mesma teria sido obrigada a vendê-las.

Diante do que foi relatado pela autora, além da regularização dos valores devidos, ela pede uma indenização por danos morais. Somando os pedidos da ex-funcionária, que também incluem adicional noturno, honorários advocatícios e mais, dá-se a causa o valor de R$ 152.859,00.

Em resposta às acusações, Scheila Carvalho negou todas as alegações e afirmou, por meio de seus advogados, que todas as obrigações trabalhistas foram cumpridas conforme a lei. O caso segue tramitando na Justiça, e a ex-dançarina se mostrou confiante na resolução a seu favor.