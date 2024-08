Lendário rapper LL COOL J lança ‘Proclivities’, primeiro single de 2024

O lendário rapper LL COOL J lançou na última semana o seu inédito single Proclivities, que conta com a participação da cantora Saweetie. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin Music.

Membro do Hall da Fama do Rock, duas vezes vencedor do Grammy Awards e também reconhecido como ator, escritor, empresário e filantropo, LL COOL J também é fundador e CEO da Rock The Bells.

A eletrizante Proclivities combina o estilo clássico do rapper com a energia nova e ousada de Saweetie, criando uma colaboração sexy e dinâmica.

Proclivities tem o flow característico e o talento para rimas de LL COOL J. A emissão suave e sensual de Saweetie acrescenta uma outra dimensão emocionante à faixa. A letra provocativa e a batida contagiante fazem da colaboração um destaque certeiro no repertório dos dois artistas.

The Force, o novo trabalho de LL COOL J em mais de uma década, é um poderoso lembrete potente do quão visceral sua música pode ser. Produzido inteiramente por Q-Tip, do grupo A Tribe Called Quest, The Force (Frequencies of Real Creative Energy) é fruto de anos de trabalho intenso, que o MC do Queens compara a “aprender a fazer rap novamente”.

“É como um diretor voltando para a escola de cinema depois de ter tido sucessos de bilheteria. Como se Denzel Washington voltasse para as aulas de atuação”, diz LL COOL J. O resultado é um álbum que soa totalmente moderno — repleto de letras afiadas e vocais ágeis, elásticos —, mas enraizado em uma rica tradição.

Com este novo trabalho de estúdio, o rapper retorna ao cenário musical para mostrar aos fãs que, mesmo tantos anos depois, um artista de sua importância pode continuar a alcançar a grandeza.

Antes de collab com LL COOL J, Saweetie lançou a inédita faixa ‘My Best’

Após o sucesso da viciante NANi, que tomou conta da internet, a cantora Saweetie continua o ritmo com My Best, um hino sem remorso sobre saber o seu valor. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Records.

My Best, dirigido por WaterWippinEvan, é uma jornada visual do crescimento e da evolução de Saweetie e chega acompanhado de um clipe filmado na antiga escola da artista, que dá aos espectadores um lugar na primeira fila para suas próprias reflexões nostálgicas.

A faixa celebra a jornada da cantora enquanto presta homenagem às pessoas e lugares que foram fundamentais em sua ascensão.

Confira Proclivities: