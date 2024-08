Com ‘Why Why Why’, Shawn Mendes libera a inédita ‘Isn’t That Enough’ - (crédito: TMJBrazil)

O jovem astro canadense Shawn Mendes, lançou na última semana o single Why Why Why, juntamente com uma segunda canção, Isn’t That Enough. Ambas já estão disponíveis nas plataformas digitais pela Universal Music, via Island Records.

O vídeo de Why Why Why foi filmado no Hudson Valley, no estado de Nova York (EUA), um dos locais onde as canções do álbum foram escritas e gravadas. As duas faixas fazem parte do recém-anunciado novo álbum Shawn, que será lançado em 18 de outubro.

Na noite da última quinta-feira (8), em Woodstock, no estado de Nova York, Shawn Mendes também deu início a uma série limitada de shows intimistas tocando o próximo álbum na íntegra. A apresentação proporcionou aos fãs uma primeira experiência do novo repertório — e no ambiente em que ele foi criado.

A série de shows continuará por cidades onde Shawn gravou o álbum, incluindo Londres, Nashville, Nova York (no Brooklyn), Los Angeles (EUA).

Falando sobre o álbum em uma postagem recente, Shawn Mendes disse: “A música realmente pode ser um remédio. Há dois anos, eu sentia que não tinha a menor ideia de quem eu era. Há um ano, eu não conseguia entrar em um estúdio sem entrar em pânico total. Então, estar aqui agora com doze lindas canções prontas é uma dádiva. Sinceramente, agradeço a Deus por meus amigos e minha família. A vida pode ser brutal, mas ter um pequeno grupo de pessoas em quem você confia profundamente para acompanhá-lo torna tudo muito melhor. Eu realmente espero que vocês adorem este álbum. Espero mesmo. Espero que ele faça vocês se sentirem aquecidos e próximos da Terra, como acontece comigo”.

Sobre o novo álbum de Shawn Mendes

Shawn é o quinto lançamento de estúdio de Shawn Mendes. Baseia-se profundamente em suas viagens e experiências dos últimos anos, após o cancelamento da sua turnê, em 2022. Apresenta seu trabalho musicalmente mais íntimo e liricamente mais honesto até hoje, guiando os ouvintes a cada música por um profundo diálogo consigo mesmo.

Escrito e gravado ao longo de dois anos, o projeto foi criado em diversos locais, incluindo Nosara, na Costa Rica; Clubhouse Studio, em Rhinebeck (estado de Nova York); Bear Creek Studio, no estado de Washington; Darkhorse Recordings, em Nashville; e Electric Lady, na cidade de Nova York.

Shawn foi escrito e co-produzido por Shawn Mendes, juntamente com Scott Harris, Mike Sabath (de My 21st Century Blues, de Raye), Nate Mercereau (que colaborou em New Blue Sun, de Andre 3000), e Eddie Benjamin, com canções adicionais co-escritas por Amy Walen (compositora vencedora do Grammy Awards) e Ethan Gruska (que trabalhou com Bon Iver e Phoebe Bridgers).

O disco também conta com a participação de Chris Thile, dos Punch Brothers.

Confira: