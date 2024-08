Aitana encerra sua turnê de festivais com mais de 450 mil espectadores

Neste fim de semana, a cantora Aitana finalizou em Vigo, na Espanha, sua bem-sucedida Gira de Festivais com a Alpha Tour 2024, que começou em março passado, no México. A turnê passou por Portugal e fazendo várias paradas nos festivais e no circuito de verão dos festivais da Espanha.

A diva pop realizou um total de 17 magníficos concertos nesses três países, deixando uma marca inesquecível, onde mais de 450 mil espectadores desfrutaram de suas apresentações.

Aitana, que interpretou seus grandes sucessos e seu mais recente single, 4TO23, também compartilhou o palco com outros grandes artistas nacionais e internacionais.

Com isso, a cantora deixa claro mais uma vez que é uma performer incrível, com grande capacidade de conectar com seu público não só através da música, mas também pelo carisma natural.

Aitana está de volta com o seu novo single ‘4TO 23’

A cantora espanhola em ascensão na música latina, Aitana, está de volta com o seu inédito single 4TO 23 onde seu contexto revela os mais profundos sentimentos da artista em volta de seus sonhos, dentro de uma canção construída em um pop moderno. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music.

Com as vitórias de passar uma noite de encontro no quarto 23, a inocência e a doçura impressas na voz de Aitana se complementam ao apelo da canção, onde revela as diversões que a artista vive e revive no icônico local de seus sonhos.

4TO 23 é recheado de sintetizadores e batidas eletrônicas que dialogam perfeitamente com seu contexto literário e há espaço para guitarras e chorus produzidos por sintetizadores darem o ar de sua graça, criando uma atmosfera pop ideal para se contar um história.