The Killers lança ‘Bright Lights’, sua primeira música de 2024

A banda The Killers lançou na última semana o single Bright Lights, sua primeira música inédita de 2024. A épica faixa traz um refrão marcante e uma melodia poderosa, feita para ser cantada em coro em arenas. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Island Records.

Bright Lights celebra o início da primeira residência do grupo em Las Vegas, para comemorar os 20 anos de carreira, iniciado com o álbum Hot Fuss, lançado em 2004. Todos os quatro membros originais da banda – Brandon Flowers (vocal), Dave Keuning (guitarra), Mark Stoermer (baixo) e Ronnie Vannucci Jr. (bateria) – participam da canção.

O videoclipe de Bright Lights, dirigido por Micah Bickham, apresenta o palco das futuras apresentações.

The Killers lança edição limitada em vinil de ‘Day & Age’

O The Killers está celebrando os 15 anos de Day & Age, seu terceiro álbum de estúdio lançado em 2008 pela Universal Music, via Island Records. Agora, o disco que foi impulsionado pelo sucesso Human, além das faixas Losing Touch, Spaceman, A Dustland Fairytale e This Is Your Life ganha uma versão exclusiva em vinil preto com capa alternativa pela Umusic Store pelo valor de R$ 399,90 em sua pré-venda.

Na época de seu lançamento, Day & Age mostrou a habilidade do The Killers em experimentar diferentes caminhos musicais, resultando em uma performance comercial positiva, alcançando o segundo lugar nas paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Seis anos após o lançamento do álbum, o The Killers ainda tocava faixas de Day & Age em seus shows ao vivo, demonstrando a longevidade e o impacto duradouro do álbum.

O ponto central do álbum é o foco do The Killers em letras que trazem reflexões sobre temas como amor, perda e esperança. A faixa Spaceman apresenta uma letra enigmática sobre um astronauta perdido no espaço, enquanto Goodnight, Travel Well é uma balada emocional sobre a morte. No geral, Day & Age é um álbum diversificado e emocionalmente carregado que mostra a evolução da banda.

