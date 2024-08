‘I Feel Good’ de Pitbull enfrenta processo por violação de direitos autorais

Um novo processo judicial afirma que o sucesso dançante de Pitbull de 2021, “" rel="nofollow" target="_blank">I Feel Good“, teria sido copiado de uma música anterior lançada há mais de 15 anos.

Em uma ação movida na última quinta-feira, 08, no tribunal federal de Manhattan, a empresa All Surface Publishing alegou que a canção de Pitbull — que permaneceu 27 semanas na parada Hot Dance/Electronic Songs da Billboard — violou os direitos autorais de uma música de 2006 chamada “Samir’s Theme” devido a “semelhanças substanciais”.

“O caso acusa que a infração consiste em uma reprodução exata de uma parte reconhecível da obra original”, afirma o processo. Os autores da ação argumentam que as duas faixas são semelhantes em termos de melodia, harmonia, estrutura melódica, ritmo, arranjo musical e percussão — destacando uma “frase inicial de três notas” com notas descendentes na escala musical. “Quando escutadas em tempo real, as sequências descendentes em ambas as músicas parecem quase idênticas”, alegam os autores.

O processo não inclui Pitbull pessoalmente como réu, mas sim sua gravadora, Mr. 305 Inc., e também o DJ White Shadow (Paul Edward Blair), que produziu e participou da faixa.

Uma parte essencial de muitos processos de direitos autorais é demonstrar que o acusado teve “acesso” suficiente ao material original para ter a possibilidade de copiá-lo. Neste caso, o processo alega que Aaron LaCanfora, da All Surface, enviou “Samir’s Theme” diretamente para o DJ White Shadow em 2011.

“Eu adoro essa música”, teria respondido o DJ, conforme o processo.

O processo também inclui a Universal Music Group como ré, alegando que a Mr. 305 Inc. é uma “subsidiária da UMG”, embora não esteja claro se essa alegação é verdadeira. A Mr. 305 assinou um contrato de distribuição com a Ingrooves em 2019, logo após a aquisição da Ingrooves pela UMG, mas a empresa de Pitbull se apresenta como uma “gravadora independente” de propriedade do próprio artista.